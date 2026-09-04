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7 DE SETEMBRO

Feriadão: fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera

Quatro embarcações atuam na travessia nesta sexta-feira, 4

Victoria Isabel
Por
Sistema Ferry-Boat
Sistema Ferry-Boat - Foto: Sistema Ferry-Boat - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

A fila do sistema ferry-boat em Salvador passa de três horas de espera na manhã desta sexta-feira, 4, em meio ao aumento do fluxo de passageiros por causa das viagens para o feriado de 7 de Setembro, que será celebrado na próxima segunda-feira, em comemoração à Independência do Brasil.

O fluxo mais intenso está concentrado no sentido Salvador–Ilha de Itaparica. De acordo com o filômetro da Internacional Travessias, a situação é classificada como fila intensa, com previsão de espera superior a três horas.

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No sentido contrário, no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o movimento é menor. A fila é classificada como pouca, com tempo estimado entre 60 e 90 minutos.

Nesta sexta-feira, estão em operação as embarcações Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Justiça determina melhorias no terminal

A Justiça do Trabalho determinou que o terminal de São Joaquim, em Salvador, do sistema Ferry-boat, passe por uma série de adequações para reduzir riscos de incêndio. A decisão atinge a Internacional Travessias Salvador S.A. e seus três sócios administradores, após uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A empresa deverá cumprir um cronograma de medidas de segurança, com prazos que chegam a 120 dias. Em caso de descumprimento injustificado, será aplicada multa diária de R$ 10 mil por obrigação não atendida, limitada inicialmente a R$ 1 milhão.

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Tags

7 de Setembro ferry boat fila

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