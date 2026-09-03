Homem morre eletrocutado ao tocar em fios durante obra em Salvador

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Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta quinta-feira, 3, no bairro do Uruguai, em Salvador. O acidente aconteceu em uma residência localizada na Rua Seis de Janeiro.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima realizava uma obra no imóvel quando teria encostado acidentalmente na rede elétrica. Após o acidente, moradores acionaram equipes de emergência e relataram dificuldades para a retirada do corpo.

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Vizinhos afirmaram que o Corpo de Bombeiros e a Neoenergia Coelba foram chamados para atender à ocorrência.

O que diz a Coelba?

Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou a morte e informou que enviou equipes técnicas ao endereço assim que foi comunicada sobre o caso. A concessionária afirmou que o acidente ocorreu após um "toque indevido na rede elétrica durante a realização de uma obra".

A empresa também reforçou o alerta para os cuidados durante serviços de construção civil próximos à rede elétrica. Segundo a distribuidora, trabalhadores devem manter uma distância mínima de 2,5 metros da fiação e dos equipamentos da rede.