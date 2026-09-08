Anvisa aprova novo medicamento para prevenir crises de enxaqueca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 8, o registro do Aquipta (atogepanto), medicamento oral da empresa AbbVie indicado para a prevenção de crises de enxaqueca em adultos que apresentam pelo menos quatro episódios por mês.

A resolução autoriza a comercialização do medicamento nas apresentações de 10 mg e 60 mg. A decisão, no entanto, não informa o preço do produto nem quando ele deve chegar às farmácias brasileiras.

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Segundo a Anvisa, o atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, ajudando a prevenir as crises. Estudos realizados durante o desenvolvimento do medicamento apontaram redução significativa no número de dias mensais de enxaqueca em comparação com o placebo, tanto entre pacientes com a forma episódica quanto entre aqueles com enxaqueca crônica.

A agência destaca que, embora já existam tratamentos utilizados na prevenção da enxaqueca, parte dessas opções não atua diretamente nos mecanismos fisiopatológicos relacionados à doença. Nesse contexto, o Aquipta passa a representar uma nova alternativa para a prevenção da enxaqueca episódica e crônica.

Como funciona o Aquipta?

Em nota, a AbbVie informou que a aprovação do atogepanto pela Anvisa teve como base principalmente os resultados dos estudos internacionais de Fase 3 Advance e Progress. As pesquisas avaliaram a eficácia, a segurança e a tolerabilidade do medicamento em adultos com enxaqueca episódica e crônica, respectivamente.

O atogepanto é um antagonista oral seletivo do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). De acordo com a empresa, ao impedir a ligação ao receptor, o medicamento interfere em um processo relacionado à inflamação e à dor e, dessa forma, interrompe o sinal associado às crises de enxaqueca.

Buscas por Aquipta aumentam no Google

A aprovação do medicamento também gerou aumento no interesse dos usuários. Nas últimas 24 horas, as buscas pelo termo “Aquipta” apresentaram alta no Google Trends.

O crescimento ocorre após a divulgação da autorização da Anvisa para o registro do medicamento no Brasil.

O que é a enxaqueca?

Segundo a Anvisa, a enxaqueca é uma doença neurológica altamente incapacitante, caracterizada por crises recorrentes de dor de cabeça de intensidade moderada a grave.

Os episódios podem ser acompanhados por náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som. A doença afeta aproximadamente 15% da população mundial e pode provocar impactos significativos na qualidade de vida, além de consequências na rotina de trabalho, na vida social e no uso de serviços de saúde.