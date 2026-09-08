Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Anvisa aprova novo medicamento para prevenir crises de enxaqueca

Aquipta é indicado para adultos que têm pelo menos 4 episódios de enxaqueca por mês

Isabela Cardoso
Por
O atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor
O atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor - Foto: Reprodução | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 8, o registro do Aquipta (atogepanto), medicamento oral da empresa AbbVie indicado para a prevenção de crises de enxaqueca em adultos que apresentam pelo menos quatro episódios por mês.

A resolução autoriza a comercialização do medicamento nas apresentações de 10 mg e 60 mg. A decisão, no entanto, não informa o preço do produto nem quando ele deve chegar às farmácias brasileiras.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Anvisa, o atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, ajudando a prevenir as crises. Estudos realizados durante o desenvolvimento do medicamento apontaram redução significativa no número de dias mensais de enxaqueca em comparação com o placebo, tanto entre pacientes com a forma episódica quanto entre aqueles com enxaqueca crônica.

A agência destaca que, embora já existam tratamentos utilizados na prevenção da enxaqueca, parte dessas opções não atua diretamente nos mecanismos fisiopatológicos relacionados à doença. Nesse contexto, o Aquipta passa a representar uma nova alternativa para a prevenção da enxaqueca episódica e crônica.

Como funciona o Aquipta?

Em nota, a AbbVie informou que a aprovação do atogepanto pela Anvisa teve como base principalmente os resultados dos estudos internacionais de Fase 3 Advance e Progress. As pesquisas avaliaram a eficácia, a segurança e a tolerabilidade do medicamento em adultos com enxaqueca episódica e crônica, respectivamente.

Leia Também:

FEIRA SAÚDE MAIS PERTO

Liberdade e Cajazeiras terão exames e consultas gratuitos nesta semana
Liberdade e Cajazeiras terão exames e consultas gratuitos nesta semana imagem

ALERTA

Passar mais de 30 minutos sentado eleva risco de câncer, alerta estudo
Passar mais de 30 minutos sentado eleva risco de câncer, alerta estudo imagem

REMÉDIO

Medicamento para prevenção de enxaqueca é aprovado pela Anvisa
Medicamento para prevenção de enxaqueca é aprovado pela Anvisa imagem

O atogepanto é um antagonista oral seletivo do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). De acordo com a empresa, ao impedir a ligação ao receptor, o medicamento interfere em um processo relacionado à inflamação e à dor e, dessa forma, interrompe o sinal associado às crises de enxaqueca.

Buscas por Aquipta aumentam no Google

A aprovação do medicamento também gerou aumento no interesse dos usuários. Nas últimas 24 horas, as buscas pelo termo “Aquipta” apresentaram alta no Google Trends.

O crescimento ocorre após a divulgação da autorização da Anvisa para o registro do medicamento no Brasil.

O que é a enxaqueca?

Segundo a Anvisa, a enxaqueca é uma doença neurológica altamente incapacitante, caracterizada por crises recorrentes de dor de cabeça de intensidade moderada a grave.

Os episódios podem ser acompanhados por náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som. A doença afeta aproximadamente 15% da população mundial e pode provocar impactos significativos na qualidade de vida, além de consequências na rotina de trabalho, na vida social e no uso de serviços de saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

anvisa enxaqueca Saúde

Relacionadas

Mais lidas