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BEM PÚBLICO

MP investiga fechamento de acesso à praia e dano ambiental em Camaçari

Investigação foca em intervenções feitas entre condomínio e faixa de areia

Ane Catarine
Por
Muro impede acesso à praia em Camaçari
Muro impede acesso à praia em Camaçari - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou uma investigação para apurar denúncias de obras irregulares e de possível bloqueio do acesso público a uma praia em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Conforme publicado no Diário da Justiça nesta quarta-feira, 9, a investigação é conduzida pela 5ª Promotoria de Justiça Regional de Camaçari e envolve intervenções realizadas entre um condomínio da região e a faixa de areia.

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Segundo a denúncia, as obras teriam causado a retirada de vegetação nativa e a degradação de áreas de dunas. Também teria sido instalada uma estrutura metálica para restringir a passagem do público até a praia.

Entenda: moradores reclamam de bloqueio do acesso à praia

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma representação da Associação do Condomínio Aldeias do Jacuípe.

Segundo os moradores, a empresa Patrimonial PP Ltda. instalou uma estrutura metálica com o objetivo de fechar o acesso à praia.

Após a repercussão do caso, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) chegou a determinar a reabertura da passagem.

Obras sem licença e possíveis danos ambientais

Durante uma fiscalização no local, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Sedur) de Camaçari constatou que as intervenções e a instalação de tapumes haviam começado sem a devida licença urbanística.

Além disso, a área onde as intervenções foram realizadas é considerada de alta sensibilidade ambiental e possui proteção legal.

O local tem:

  • corredores ecológicos da zona costeira e da orla marítima;
  • Área de Preservação Permanente (APP), com aproximadamente 3.495 m² sujeitos a restrições legais;
  • zonas de proteção associadas à linha de preamar máxima.

O que o MP-BA vai investigar

Diante das denúncias, o promotor Luciano Pitta determinou a investigação para verificar se as obras estão de acordo com as autorizações administrativas concedidas, incluindo eventuais licenças ambientais simplificadas.

O MP-BA também vai verificar a extensão dos possíveis danosàs dunas e à vegetação de restinga e se houve outras irregularidades na execução das obras.

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MPF também investiga o caso

Além da investigação conduzida pelo MP-BA, o Ministério Público Federal (MPF) também abriu uma apuração sobre o caso.

Enquanto o MP-BA investiga os possíveis impactos ambientais e urbanísticos das intervenções, incluindo a supressão de vegetação nativa, o MPF apura o possível bloqueio do acesso a uma área considerada bem de uso comum do povo.

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Tags

barra do jacuípe camaçari MP-BA praia

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