Doron, Boca do Rio e Estrada Velha ganham novas linhas de ônibus

Moradores de Doron, Boca do Rio e Estrada Velha, em Salvador, vão ganhar novas linhas de ônibus a partir deste sábado, 5. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a medida visa fortalecer o atendimento adequando às necessidades dos usuários.

Segundo o órgão, estão sendo estudadas as necessidades de cada região para criar atendimentos que possam facilitar o deslocamento dos usuários de transporte público.

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Confira novas linhas:

Linha 1164 – Doron x Centro de Convenções

Ligará o bairro à região da Boca do Rio, ampliando o numero de viagens para os usuários da região, facilitando o acesso à estação de metrô imbuí. A linha fará 31 viagens nos dias úteis, das 05h30 às 23h05, com intervalos entre 12 a 30 minutos, dependendo do horário. Aos sábados serão realizadas 18 viagens das 0h às 22h e 16 viagens aos domingos, das 06h30 às 21h.

No sentido Boca do Rio, a linha sairá da R. Cidália Menezes e seguirá pela R. Cledenor Soares, R. Eugênio Ribeiro, Av. Edgard Santos, Av. Luís Viana Filho (Paralela), Rua das Araras, Av. Jorge Amado, R. Alberto Fiuza, R. Padre Casemiro Quiroga, R. das Gaivotas, R. Jaime Sapolink (Marback), R. Prof. Pinto de Aguiar, R. Lúcio Manoel da Hora, R. Hélio Machado, R. Antônio da Silva Coelho, R. Simões Filho, R. Abelardo Andrade de Carvalho, Tv. Rio das Pedras, R. Rio das Pedras e Av. Octávio Mangabeira.

No retorno ao bairro, o itinerário pela Av. Simon Bolívar, R. Antônio da Silva Coelho, R. Simões Filho, R. Abelardo Andrade de Carvalho, R. Prof. Pinto de Aguiar, R. Jayme Sapolink, R. das Araras, Av. Jorge Amado, R. Alberto Fiúza, Rua Adhemar Pinheiro Lemos, R. Padre Casemiro Quiroga, Viaduto de Narandiba, Av. Edgard Santos, R. Eugênio Ribeiro e R. Cidália Menezes.

Linha 1425-02 – Cond. Dois de Julho x Metrô Flamboyant (Circular)

Passando pelo Trobogy, o modal oferece aos moradores destas localidades uma alternativa de deslocamento até a avenida Paralela e ao sistema metroviário. A linha fará três viagens em dias úteis, saindo do condomínio Dois de Julho, criando um novo atendimento nos horários de maior demanda.

A linha sairá da Av. Aliomar Baleeiro (Cond. 2 de Julho), e vai passar pela Rua do Mocambo, Rua Aymoré Moreira, Av. Luis Viana (Paralela), chegando à estação de Metrô Tamburugy. A volta para o bairro será feita de forma expressa, sem parada nos pontos, dando mais agilidade ao atendimento.