Rodoviários anunciam greve nacional; veja a situação em Salvador

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Milhões de passageiros podem enfrentar mudanças no transporte público na próxima semana. Trabalhadores do setor de transportes organizam uma paralisação nacional, que deve atingir garagens e terminais de diferentes cidades brasileiras.

A mobilização está prevista para ocorrer entre 4h e 10h, período que inclui parte do horário de maior movimento dos ônibus. A duração, no entanto, pode variar de acordo com a organização de cada município.

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Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, Salvador, até o momento, não deve aderir ao movimento nacional. O Sindicato dos Rodoviários da capital baiana não vê, neste momento, possibilidade de participação na paralisação.

Quando será a paralisação dos ônibus?

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) confirmou que a mobilização terá caráter de paralisação. A data e a relação definitiva das cidades participantes, porém, ainda serão definidas após uma nova reunião entre as entidades sindicais.

O planejamento prevê que os trabalhadores se concentrem principalmente em garagens e terminais de ônibus, entre 4h e 10h.

O horário escolhido pode provocar impactos no início da manhã, quando milhões de passageiros utilizam o transporte coletivo para chegar ao trabalho, escolas, universidades e outros compromissos.

Durante a intervenção, os ônibus das linhas da plataforma G operam provisoriamente no térreo da estação - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Em cidades onde houver maior adesão, podem ocorrer atrasos na saída dos veículos, redução temporária da oferta de ônibus e reflexos nos terminais.

A dimensão da mobilização dependerá da participação dos sindicatos e trabalhadores de cada município. Algumas cidades também podem encerrar a paralisação antes das 10h.

Movimento pede fim da escala 6x1

A principal reivindicação dos trabalhadores é o fim da escala 6x1, modelo em que o funcionário trabalha durante seis dias e tem apenas um dia de descanso.

A mobilização também busca pressionar o Senado pela votação da PEC 221/2019, que prevê a redução gradual da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, além de dois dias de repouso semanal remunerado e manutenção dos salários.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o texto em 2 de setembro. Agora, a proposta está pronta para ser analisada pelo Plenário e aguarda inclusão na Ordem do Dia.

Durante a votação na comissão, senadores apresentaram posições favoráveis e contrárias à proposta. Entre os argumentos contrários está a preocupação com possíveis limitações nas negociações entre trabalhadores e empregadores.

Capitais estão no planejamento

A intenção das entidades sindicais é levar a mobilização para capitais e cidades importantes do interior. A relação final, entretanto, ainda não foi fechada.

Uma reunião nacional aconteceu na última sexta-feira, 18, às 16h, com presidentes de sindicatos e federações. O encontro definiu as adesões e os detalhes da paralisação.

Largo da Madragoa é interditado neste sábado - Foto: Bruno Concha/Secom

Representantes de diferentes regiões já participaram das reuniões preparatórias. Entre as cidades citadas pela CNTTL estão:

Sorocaba (SP);

Guarulhos (SP);

ABC Paulista (SP);

Salvador (BA);

Maceió (AL);

Natal (RN);

Curitiba (PR);

Foz do Iguaçu (PR);

Porto Alegre (RS);

Fortaleza (CE).

A participação em reuniões, no entanto, não significa que todas essas cidades tenham confirmado adesão à paralisação. A decisão final depende das entidades sindicais locais.

Sorocaba está entre as cidades envolvidas

Sorocaba, em São Paulo, aparece entre os municípios com organização mais avançada para a mobilização.

O presidente da CNTTL, Paulo João Estausia, conhecido como Paulinho do Transporte, também comanda o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba. Foi ele quem anunciou publicamente o planejamento da paralisação entre 4h e 10h em garagens e terminais.

Guarulhos, ABC Paulista e outras cidades de grande porte também têm dirigentes envolvidos nas discussões nacionais.

Sindicato soteropolitano não prevê adesão

Na capital baiana, a situação é diferente. Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador não trabalha, neste momento, com a possibilidade de aderir à paralisação nacional.

A definição ocorre justamente em uma semana em que a cidade começa a receber novos veículos para o sistema de transporte público.

Ônibus do transporte público de Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Salvador recebe 326 novos ônibus

A Prefeitura de Salvador entregou, na manhã deste sábado, 19, 326 novos ônibus que serão incorporados ao sistema de transporte coletivo da capital.

Segundo a gestão municipal, o primeiro lote faz parte da maior renovação da frota de ônibus já realizada na cidade.

Os veículos começarão a ser incorporados gradualmente às linhas a partir da próxima segunda-feira, 21. A previsão é de que a renovação alcance mais de 140 linhas e cerca de 180 bairros.

Medida evitou aumento para R$ 6,40 - Foto: Betto Jr. | PMS

“A partir da próxima semana, quem for utilizar o sistema, já vai perceber Salvador com transporte público diferente. A gente vai acabar de uma vez por todas com ônibus antigos, com os problemas de quebra, e vamos ter um novo padrão de transporte na cidade de Salvador”, afirmou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

A substituição da frota será feita por etapas. As demais unidades devem começar a circular nos próximos meses, com previsão de conclusão do cronograma até dezembro de 2026.

Com a renovação completa, a Prefeitura estima que aproximadamente 80% da frota em circulação tenha ar-condicionado.

Novos ônibus não terão impacto na tarifa

De acordo com o secretário de Mobilidade, a chegada dos novos veículos não provocará aumento na tarifa do transporte público de Salvador, atualmente em R$ 5,90.

“Essa entrega não vai causar aumento de tarifa! Ela traz mais qualidade para o usuário. O aumento de tarifa anual segue uma recomposição inflacionária, na qual a corrigimos diante do aumento do diesel e o aumento da inflação devido ao salário dos rodoviários e itens de custo para manter a operação com qualidade”, explicou.

Cartão de transporte - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Pablo Souza também afirmou que uma eventual atualização da passagem em 2027 deverá seguir a recomposição pela inflação.

“Para o próximo ano, o que naturalmente é esperado, é que a recomposição da inflação não cause grande impacto no bolso de quem usa”, finalizou.

Quando foi a última greve de ônibus em Salvador?

A última greve dos rodoviários de Salvador ocorreu em 22 de maio de 2026 e durou cerca de oito horas.

A paralisação foi suspensa às 8h20, depois que a categoria chegou a um acordo com a empresa Integra. Entre os pontos definidos estavam reajuste salarial de 4,11% e aumento do ticket-alimentação, além de outras mudanças.

O acordo foi aprovado em reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários e da Integra. As audiências de conciliação foram conduzidas pela desembargadora Dalila Andrade, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA).

Salvador amanheceu sem ônibus nesta sexta-feira - Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A greve havia sido anunciada na quinta-feira, 21, e começou à 0h da sexta-feira. Os ônibus, que normalmente começam a circular por volta das 4h30, só deixaram as garagens a partir das 7h, após a suspensão do movimento.

Na ocasião, o TRT-BA havia determinado que pelo menos 60% da frota deveria funcionar nos horários de pico. Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a determinação não foi cumprida.