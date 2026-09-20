Suspeitos de tráfico e homicídios têm R$ 5 milhões bloqueados na Bahia

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios, com atuação na Bahia e em Minas Gerais, teve R$ 5 milhões bloqueados na sexta-feira, 18. Durante a ação conjunta entre a Polícia Civil dos respectivos estados, a Operação Swallow prendeu quatro suspeitos.

Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias que, de acordo com a investigação, eram usadas por eles para movimentar valores provenientes do esquema criminoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As diligências ocorreram nos municípios de Andorinha (BA), Araguari (MG) e Uberlândia (MG). Ao todo, foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo quatro de prisão e oito de busca e apreensão.

Entenda como agia o grupo

Conforme as apurações, a organização mantinha controle territorial sobre a venda de drogas na região de Monte Santo (BA) e Andorinha, com os integrantes desempenhando funções específicas dentro da estrutura criminosa.

Com três mandados de prisão em aberto, um dos investigados, apontado como líder do grupo e suspeito de ordenar homicídios relacionados ao tráfico, foi localizado em Araguari.

Em Uberlândia, um casal também investigado por integrar a organização foi preso. Segundo as apurações, um deles atuava como gerente do grupo, enquanto a outra era responsável pela contabilidade do tráfico diretamente em Andorinha. Eles também são investigados por dois homicídios registrados no mês de agosto, em Uberlândia. Outros assassinatos ocorridos em 2026 seguem sob apuração para verificar a participação do casal.

Uma terceira investigada teve mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos em Andorinha. De acordo com a investigação, ela atuava no recrutamento de novos vendedores de entorpecentes e orientava a utilização de violência contra devedores e desafetos da organização.

Em Monte Santo, foram cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão, com o objetivo de arrecadar elementos que possam contribuir para o avanço das investigações. Dados preliminares apontam que o esquema relacionado ao tráfico de drogas movimentou aproximadamente R$ 5 milhões.

A ação foi coordenada pela equipe da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Senhor do Bonfim), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Centro Norte), do Núcleo de Inteligência da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Euclides da Cunha) e da equipe integrada ao 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia (MG).