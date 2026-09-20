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Tentativa de feminicídio em Salvador termina em traumatismo craniano

Caso aconteceu na noite de sábado, 19

Redação
Por Redação
Tentativa de feminicídio em Salvador está sendo investigada pela Deam de Periperi (imagem ilustrativa)
Tentativa de feminicídio em Salvador está sendo investigada pela Deam de Periperi (imagem ilustrativa) - Foto: Laís Machado/GOV BA

Um homem de 44 anos sofreu traumatismo craniano após cair de um telhado durante uma perseguição policial no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, na noite de sábado, 19. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de tentar matar a ex-namorada a facadas momentos antes da queda.

Policiais realizavam rondas na região quando foram informados por um motorista de aplicativo sobre uma tentativa de feminicídio. De acordo com a testemunha, um homem havia atacado a ex-companheira com uma faca.

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Ao chegar ao local indicado, segundo o g1, os policiais encontraram o suspeito, identificado como Geradilson Bispo dos Santos Conceição. Segundo a PM, ele tentou fugir, pulou o muro de uma residência e subiu no telhado do imóvel.

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Durante a fuga, o homem caiu e sofreu ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internado sob custódia policial.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Periperi. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Vítima relata histórico de violência

A mulher, que preferiu não ser identificada, manteve um relacionamento de quase um ano com o suspeito. Segundo a TV Bahia, os dois estavam separados havia cerca de três meses.

Ela relatou ainda que teria sido vítima de violência física e psicológica durante o relacionamento, mas não havia registrado ocorrência. Em um dos episódios, segundo a mulher, o suspeito teria ameaçado matar o filho dela.

No sábado, a vítima conseguiu fugir durante a abordagem do ex-companheiro e não foi atingida pelos golpes de faca.

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Tags

alto de coutos feminicídio polícia militar Salvador

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