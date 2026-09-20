Tentativa de feminicídio em Salvador termina em traumatismo craniano

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Um homem de 44 anos sofreu traumatismo craniano após cair de um telhado durante uma perseguição policial no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, na noite de sábado, 19. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de tentar matar a ex-namorada a facadas momentos antes da queda.

Policiais realizavam rondas na região quando foram informados por um motorista de aplicativo sobre uma tentativa de feminicídio. De acordo com a testemunha, um homem havia atacado a ex-companheira com uma faca.

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Ao chegar ao local indicado, segundo o g1, os policiais encontraram o suspeito, identificado como Geradilson Bispo dos Santos Conceição. Segundo a PM, ele tentou fugir, pulou o muro de uma residência e subiu no telhado do imóvel.

Durante a fuga, o homem caiu e sofreu ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internado sob custódia policial.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Periperi. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.



Vítima relata histórico de violência

A mulher, que preferiu não ser identificada, manteve um relacionamento de quase um ano com o suspeito. Segundo a TV Bahia, os dois estavam separados havia cerca de três meses.

Ela relatou ainda que teria sido vítima de violência física e psicológica durante o relacionamento, mas não havia registrado ocorrência. Em um dos episódios, segundo a mulher, o suspeito teria ameaçado matar o filho dela.

No sábado, a vítima conseguiu fugir durante a abordagem do ex-companheiro e não foi atingida pelos golpes de faca.