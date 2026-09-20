POLÍCIA
Polícia da Bahia já prendeu 10 integrantes do Baralho do Crime em 2026
Confira a lista de todos os nomes
A Polícia da Bahia chegou à marca de 10 integrantes do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) localizados em 2026.
O resultado foi alcançado nas últimas 48 horas, segundo a SSP, por meio de ações baseadas no Policiamento Orientado pela Inteligência (POI).
Último foragido foi localizado em operação
O mais recente integrante localizado foi “Nego Drama”, que ocupava a carta 5 de Espadas do Baralho do Crime. O homem foi encontrado durante a Operação Fariseus, realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc) da Polícia Civil.
Segundo a SSP, ele tinha seis mandados de prisão em aberto.
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Outros integrantes localizados em 2026
Além de “Nego Drama”, outros nove integrantes do Baralho do Crime foram localizados ao longo de 2026:
Cosme Câmara de Oliveira Filho — 7 de Espadas;
Ildevan Almeida Rodrigues — 5 de Paus;
Luiz Henrique Santos Souza — 4 de Ouros;
Humberto da Silva Santos Filho — 7 de Copas;
Cristiano Melo dos Santos — 10 de Paus;
Marlon Ribeiro dos Santos — 9 de Ouros;
Fabio Ribeiro — 3 de Espadas;
Marílio dos Santos — Ás de Ouros;
Allan Rodrigues dos Santos — 3 de Ouros.
Polícia destaca combate às facções
Segundo o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, as ações têm priorizado a localização de lideranças de facções e o combate ao financiamento das organizações criminosas.
Entre as estratégias citadas estão ações contra a lavagem de dinheiro, além da apreensão de armas de fogo e drogas.
A SSP também orienta que informações sobre integrantes de facções procurados pela Justiça sejam encaminhadas pelo 181, Disque Denúncia.
O serviço é gratuito, funciona 24 horas e garante o anonimato do denunciante.