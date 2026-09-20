Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia da Bahia já prendeu 10 integrantes do Baralho do Crime em 2026

Confira a lista de todos os nomes

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Polícia da Bahia já prendeu 10 integrantes do Baralho do Crime em 2026
Foto: Divulgação SSP

A Polícia da Bahia chegou à marca de 10 integrantes do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) localizados em 2026.

O resultado foi alcançado nas últimas 48 horas, segundo a SSP, por meio de ações baseadas no Policiamento Orientado pela Inteligência (POI).

Último foragido foi localizado em operação

O mais recente integrante localizado foi “Nego Drama”, que ocupava a carta 5 de Espadas do Baralho do Crime. O homem foi encontrado durante a Operação Fariseus, realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc) da Polícia Civil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a SSP, ele tinha seis mandados de prisão em aberto.

Leia Também:

POLÍCIA

Homem é suspeito de incendiar própria casa com companheira dentro
Homem é suspeito de incendiar própria casa com companheira dentro imagem

POLÍCIA

Suspeito de tráfico é preso com 250 porções de cocaína em Salvador
Suspeito de tráfico é preso com 250 porções de cocaína em Salvador imagem

POLÍCIA

Tentativa de feminicídio em Salvador termina em traumatismo craniano
Tentativa de feminicídio em Salvador termina em traumatismo craniano imagem

Outros integrantes localizados em 2026

Além de “Nego Drama”, outros nove integrantes do Baralho do Crime foram localizados ao longo de 2026:

Cosme Câmara de Oliveira Filho — 7 de Espadas;

Ildevan Almeida Rodrigues — 5 de Paus;

Luiz Henrique Santos Souza — 4 de Ouros;

Humberto da Silva Santos Filho — 7 de Copas;

Cristiano Melo dos Santos — 10 de Paus;

Marlon Ribeiro dos Santos — 9 de Ouros;

Fabio Ribeiro — 3 de Espadas;

Marílio dos Santos — Ás de Ouros;

Allan Rodrigues dos Santos — 3 de Ouros.

Polícia destaca combate às facções

Segundo o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, as ações têm priorizado a localização de lideranças de facções e o combate ao financiamento das organizações criminosas.

Entre as estratégias citadas estão ações contra a lavagem de dinheiro, além da apreensão de armas de fogo e drogas.

A SSP também orienta que informações sobre integrantes de facções procurados pela Justiça sejam encaminhadas pelo 181, Disque Denúncia.

O serviço é gratuito, funciona 24 horas e garante o anonimato do denunciante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

baralho do crime Polícia SSP - BA

Relacionadas

Mais lidas