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Guarda municipal de Salvador é encontrado morto em área rural da Bahia

Homem foi localizado com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo

Gustavo Zambianco
Por
Guarda civil morto
Guarda civil morto - Foto: Divulgação

Um guarda municipal de Salvador foi encontrado morto na zona rural de Uibaí, no norte da Bahia, na sexta-feira, 18. A confirmação do caso foi feita pela Polícia Civil neste domingo, 20.

Corpo foi localizado em área rural

Segundo informações da Polícia Civil, Gustavo Ferreira Rocha, de 43 anos, foi encontrado com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. O corpo estava em uma área rural do município.

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O caso passou a ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Irecê), responsável por apurar as circunstâncias da morte. A investigação busca identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

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Guarda Municipal de Salvador lamenta morte

Após a confirmação da morte, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do agente.

A corporação informou que, desde as primeiras horas da manhã, tenta manter contato com familiares de Gustavo Ferreira Rocha para oferecer o apoio necessário neste momento.

A GCM também afirmou que acompanha o andamento das investigações e busca informações detalhadas com as autoridades policiais responsáveis por apurar as circunstâncias da morte.

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