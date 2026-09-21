Homem é espancado com socos e chutes durante "Festa da Paz"

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Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido após ser alvo de uma série de agressões durante um evento realizado em São Desidério, no oeste da Bahia, no domingo, 20. Ele precisou ser hospitalizado.

O caso ocorreu durante a "Festa da Paz", promovida no município. Antes do espancamento, informações iniciais apontam que o homem teria xingado e agredido pessoas que participavam do evento. Há suspeita de que ele estivesse em surto no momento das agressões.

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Na sequência, várias pessoas passaram a agredi-lo. O homem chegua cair no chão, mas continou sendo atingido com socos e chutes. Outras pessoas tentaram interromper as agressões, mas não consegueiram conter o grupo.

Polícia acionada

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

O homem foi internado em estado grave. Até o momento, não foram divulgadas informações mais detalhadas sobre a evolução do quadro de saúde.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo investigada pela delegacia de São Desidério. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso.