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AGRESSÃO

Homem é espancado com socos e chutes durante "Festa da Paz"

Vítima foi internada em estado grave

Leilane Teixeira
Por
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu - Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido após ser alvo de uma série de agressões durante um evento realizado em São Desidério, no oeste da Bahia, no domingo, 20. Ele precisou ser hospitalizado.

O caso ocorreu durante a "Festa da Paz", promovida no município. Antes do espancamento, informações iniciais apontam que o homem teria xingado e agredido pessoas que participavam do evento. Há suspeita de que ele estivesse em surto no momento das agressões.

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Na sequência, várias pessoas passaram a agredi-lo. O homem chegua cair no chão, mas continou sendo atingido com socos e chutes. Outras pessoas tentaram interromper as agressões, mas não consegueiram conter o grupo.

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Polícia acionada

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

O homem foi internado em estado grave. Até o momento, não foram divulgadas informações mais detalhadas sobre a evolução do quadro de saúde.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo investigada pela delegacia de São Desidério. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso.

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Tags

Espancamento Festa da Paz hospital do oeste oeste da bahia Polícia Civil São Desidério violência

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