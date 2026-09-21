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POLÍTICA

Vorcaro demonstrou preocupação com suposto jantar com Bolsonaro e Flávio em 2024

Conversas também mencionam o publicitário Thiago Miranda, ligado à produção de filme Dark Horse

Luan Julião
Por
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Divulgação | Banco Master
Eleições 2026

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no telefone do ex-banqueiro Daniel Vorcaro apontam que ele demonstrou preocupação com a possibilidade de vazamento de um suposto jantar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no fim de 2024. Os diálogos foram mantidos com o empresário Flávio Carneiro e fazem referência às tratativas para um possível encontro.

Vorcaro demonstra preocupação

Em uma conversa de 8 de dezembro, Carneiro questiona Vorcaro sobre uma possível reunião envolvendo Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro.

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“Thiago está cobrando se você vai num jantar com meu xará e com o pai dele, pelo que entendi, você está ciente disso?”.

De acordo com fontes da Polícia Federal a par da investigação, o termo “xará” usado na conversa seria uma referência a Flávio Bolsonaro, enquanto o “pai dele” indicaria Jair Bolsonaro.

Naquele momento, Bolsonaro ainda não estava detido, mas já cumpria medidas cautelares relacionadas à investigação sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Vorcaro, inicialmente, afirma não saber de quem Carneiro estava falando. Em seguida, o empresário volta a mencionar a articulação para o encontro:

“Thiago do Léo tá insistindo que ele e o Léo querem juntar você com o meu xará e o Pai pra falarem... Você não tá sabendo? Achei que eles tinham falado contigo”.

Menos de dez minutos depois, Vorcaro responde:

“Temos que pensar nisso. Vamos falar nós primeiro.”

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No dia seguinte, o então dono do Banco Master volta ao tema e utiliza a expressão “reunião bolso”. Em três mensagens consecutivas, ele faz um alerta a Carneiro:

“Oi. Cara. Não fala dessa reunião bolso pra ninguém”.

Carneiro responde:

“fala cumpadre [sic]”

Na sequência, Vorcaro completa:

“Esse negócio acaba comigo. Fábio já veio falar”.

As conversas não permitem confirmar se o jantar entre Vorcaro e os Bolsonaro chegou a acontecer.

Publicitário aparece nas conversas

O “Thiago” citado por Carneiro seria o publicitário Thiago Miranda, dono da Miranda Comunicação, também conhecida como Agência MiThi, e ex-sócio do Portal Léo Dias.

Poucos dias depois da primeira conversa sobre o possível jantar, em 18 de dezembro, Miranda enviou a Vorcaro uma sequência de mensagens relacionada a um “contrato de financiamento de produção”.

O publicitário confirmou, em maio deste ano, que havia intermediado repasses de Vorcaro para o “Dark Horse”, filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Na época, em dezembro de 2024, a produção era chamada internamente de “Capitão do Povo”.

Já em janeiro de 2025, Miranda voltou a tratar do filme com Vorcaro e pediu informações para formalizar o contrato:

"Fala Daniel tudo bom? Pode me passar o contato do seu advogado que vai tocar o contrato do filme? Preciso mandar os dados da empresa que vamos usar. Para a confecção do contrato".

Thiago Miranda foi alvo da Compliance Zero

Em julho deste ano, Thiago Miranda foi alvo da Operação Compliance Zero.

Segundo a Polícia Federal, ele estaria envolvido em uma estratégia articulada com influenciadores para defender Vorcaro e questionar a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, ocorrida em novembro do ano passado.

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Tags

Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Operação Compliance Zero polícia federal

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