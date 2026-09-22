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Metrô de Salvador: 10 novos trens serão comprados por R$ 632 milhões

Sob critério de menor preço, Consórcio Grupo Alstom venceu a licitação

Ane Catarine
Por
Alstom vence licitação de R$ 632 milhões para 10 trens do metrô
Alstom vence licitação de R$ 632 milhões para 10 trens do metrô - Foto: Divulgação | Metrô Bahia

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) escolheu o Consórcio Grupo Alstom para fornecer 10 novos trens ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

A definição ocorreu na segunda-feira, 21, durante a segunda sessão pública do processo de licitação, que adotou o critério de menor preço.

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Ao todo, duas propostas foram analisadas. O Grupo Alstom ofereceu o menor valor, de R$ 632,7 milhões, enquanto o Consórcio CRRC Changchun apresentou uma proposta de R$ 636,7 milhões.

A diferença entre os valores foi de aproximadamente R$ 4 milhões.

Conforme oficializado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 22, o Consórcio Grupo Alstom venceu a disputa e é formado pelas empresas Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. e Alstom Transport S.A.

Ampliação do sistema

Os 10 novos trens serão destinados às Linhas 1 e 2 e terão quatro carros cada, acrescentando 40 carros à frota do sistema.

A aquisição tem como objetivo ampliar a capacidade de transporte e acompanhar o crescimento da demanda pelo metrô na capital baiana e na Região Metropolitana.

Com mais trens disponíveis para a operação, a expectativa é aumentar a oferta de lugares e melhorar a distribuição das composições, especialmente nos horários de maior movimento.

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AMPLIAÇÃO

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Próximos passos

Com a escolha do consórcio, o processo administrativo segue para as etapas finais previstas na licitação, incluindo os procedimentos relacionados à habilitação, eventuais recursos e formalização do contrato.

A aquisição faz parte das medidas de ampliação e modernização da frota do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

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CTB Lauro de Freitas metrô de salvador Salvador

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