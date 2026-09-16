Metrô dá novo passo com licitação de 10 novos trens

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A ampliação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) avançou mais um passo na manhã desta quarta-feira, 16.

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) realizou a sessão pública da Licitação Presencial Internacional nº 26.003, voltada à aquisição de 10 novos trens para reforçar a operação da frota baiana.

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Na abertura dos envelopes de Proposta de Preço, o Consórcio Grupo Alstom apresentou o menor valor global para o fornecimento dos equipamentos, cotado em R$ 632.719.519,37.

Já a oferta apresentada pelo Consórcio CRRC Changchun somou R$ 636.752.840,49.

Próximos passos

A comissão responsável conduziu o processo mantendo lacrados os envelopes contendo os documentos de habilitação de ambas as concorrentes.

O trâmite segue agora para a fase de julgamento detalhado das propostas financeiras por parte da comissão técnica.

Nova sessão

Após a análise das ofertas, a CTB vai publicar o agendamento de uma nova sessão pública. No próximo encontro, a companhia vai divulgar o resultado oficial do julgamento de preços e deve realizar a abertura da documentação de habilitação das empresas.

O processo também prevê abertura de prazo para a apresentação de recursos administrativos. A ata completa do encontro desta quarta-feira, 16, está disponível no portal da CTB.