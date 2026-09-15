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ASCENSÃO

Solange Rios toma posse como nova procuradora de Justiça do MPBA

Com 35 anos de dedicação à instituição, promotora foi promovida por merecimento

Rodrigo Tardio
Por
Nova procuradora destacou importância da sensibilidade humana no exercício da função
Nova procuradora destacou importância da sensibilidade humana no exercício da função - Foto: Divulgação
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Em uma solenidade marcada pela emoção e por tributos à trajetória pessoal e profissional, a promotora de Justiça Solange Rios assumiu, nesta segunda-feira, 14, o cargo de procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

O evento ocorreu no auditório da instituição, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), durante sessão do Colégio de Procuradores presidida pelo procurador-geral de Justiça, Pedro Maia. A ascensão ao segundo grau da carreira deu-se pelo critério de merecimento.

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Ao lado do PGJ e da ouvidora do órgão, Elna Leite Ávila Rosa, a nova procuradora destacou a importância da sensibilidade humana no exercício da função. “Compreendi que o Ministério Público não existe apenas nos processos ou nas paredes dos prédios, mas sobretudo na vida das pessoas”, declarou Solange.

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Reconhecimento e gestão

Durante a cerimônia, o chefe do MPBA enalteceu a dedicação da empossada. “Solange é superlativa no carinho e na empatia com que se dedica a cada um que entra em seu gabinete”, afirmou Pedro Maia.

O presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), Lucas Santana, também sublinhou a importância do momento: “Sua promoção chancela uma atuação estratégica respaldada por mais de três décadas de serviços prestados.

Momento de grande comoção ocorreu durante a entrega da Medalha da Ordem do Mérito e do diploma, conduzida pelos filhos da homenageada, Adriano e Raquel, e por seus netos, Alexandre e Luís Antônio.

Trajetória

Em 1991, Solange ingressa no MPBA como promotora substituta. Atua em Angical, Esplanada e Terra Nova. Já em 2003 é promovida para a Comarca de Salvador.

A mesa de honra do evento reuniu representantes dos poderes estaduais, incluindo o 1º vice-presidente do TJBA, José Vando Souza Andrade, o vice-presidente do TCE-BA, Marcos Presídio, além de membros da Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e Corregedoria do MPBA.

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Tags

Ascensão profissional cerimônia de posse Empatia e sensibilidade Ministério Público Procuradora de Justiça Solange Rios

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