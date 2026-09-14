Alagoinhas está entre as 10 cidades mais bem geridas da Bahia em 2026

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Alagoinhas, nordeste da Bahia, conquistou um importante reconhecimento no cenário público nacional: o município figura entre as dez cidades com melhor gestão da Bahia, de acordo com a edição de 2026 do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

A avaliação — considerada a principal referência do setor no país — analisou 423 municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes, a partir de 65 indicadores voltados à administração, qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

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No contexto regional, a cidade também se destaca ao alcançar um lugar entre os 60 municípios mais competitivos de todo o Nordeste. O estudo priorizou métricas referentes ao ano de 2025, além de incorporar dados de 2023 e 2024.

A metodologia atribui a cada localidade uma nota geral e o enquadramento nos rankings nacional e regional, permitindo a comparação entre estados e portes populacionais para nortear políticas públicas e atração de investimentos.

Avanço na Economia

O pilar Economia — que engloba capital humano, inovação, inserção econômica e telecomunicações — foi o grande impulsionador para Alagoinhas garantir a 10ª posição no estado. Na comparação nacional desse segmento, o município deu um salto de 41 posições em relação ao ciclo anterior, alcançando a 293ª colocação no país — uma das maiores evoluções registradas na Bahia nesta edição.

De acordo com o prefeito Gustavo Carmo, o salto reflete o momento de expansão industrial no município, impulsionado pela estruturação do Distrito Industrial e ações ativas de atração de negócios.

“Graças a esse trabalho, já em 2026, estamos viabilizando a instalação de uma loja da rede Economart Atacadista, com investimentos de R$ 75 milhões e previsão de gerar 300 empregos diretos, e uma nova fábrica da empresa alagoinhense Guttos Sorvetes, com 32 anos de atuação, que vai ampliar sua produção. Além disso, este ano, passamos a contar com a Pion G Plus, que fabrica paramentação médico-cirúrgica descartável e gerou 100 empregos para a população”, enfatiza o gestor.

Rigor orçamentário

O desempenho na dimensão institucional foi alavancado pelo cumprimento das metas fiscais no encerramento do exercício de 2025. A gestão municipal destinou 20,65% das receitas próprias para a Saúde (acima do limite legal de 15%) e 26,85% para a Educação (superando o piso constitucional de 25%).

Na classificação baiana, Alagoinhas ficou posicionada atrás apenas de Salvador, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Guanambi, Camaçari, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas e Porto Seguro. Com o resultado, a cidade ultrapassou polos regionais como Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Barreiras e Jequié.

Avaliação do CLP

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização voltada ao aprimoramento da administração pública no país. Em sua 7ª edição, o estudo avaliou cidades onde vivem cerca de 60% da população brasileira.

O levantamento baseia-se em 65 indicadores agrupados em 13 pilares e três dimensões principais:

Instituições: sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública.

Sociedade: acesso e qualidade em saúde, educação, segurança, saneamento e meio ambiente.

Economia: inserção econômica, inovação, capital humano e telecomunicações.