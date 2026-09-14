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RECONHECIMENTO

Alagoinhas está entre as 10 cidades mais bem geridas da Bahia em 2026

Município cumpre metas fiscais na saúde e educação e supera grandes polos regionais

Rodrigo Tardio
Por
Cidade também se destaca ao alcançar lugar entre os 60 municípios mais competitivos de todo Nordeste
Cidade também se destaca ao alcançar lugar entre os 60 municípios mais competitivos de todo Nordeste - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Alagoinhas, nordeste da Bahia, conquistou um importante reconhecimento no cenário público nacional: o município figura entre as dez cidades com melhor gestão da Bahia, de acordo com a edição de 2026 do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

A avaliação — considerada a principal referência do setor no país — analisou 423 municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes, a partir de 65 indicadores voltados à administração, qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

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No contexto regional, a cidade também se destaca ao alcançar um lugar entre os 60 municípios mais competitivos de todo o Nordeste. O estudo priorizou métricas referentes ao ano de 2025, além de incorporar dados de 2023 e 2024.

A metodologia atribui a cada localidade uma nota geral e o enquadramento nos rankings nacional e regional, permitindo a comparação entre estados e portes populacionais para nortear políticas públicas e atração de investimentos.

Avanço na Economia

O pilar Economia — que engloba capital humano, inovação, inserção econômica e telecomunicações — foi o grande impulsionador para Alagoinhas garantir a 10ª posição no estado. Na comparação nacional desse segmento, o município deu um salto de 41 posições em relação ao ciclo anterior, alcançando a 293ª colocação no país — uma das maiores evoluções registradas na Bahia nesta edição.

De acordo com o prefeito Gustavo Carmo, o salto reflete o momento de expansão industrial no município, impulsionado pela estruturação do Distrito Industrial e ações ativas de atração de negócios.

“Graças a esse trabalho, já em 2026, estamos viabilizando a instalação de uma loja da rede Economart Atacadista, com investimentos de R$ 75 milhões e previsão de gerar 300 empregos diretos, e uma nova fábrica da empresa alagoinhense Guttos Sorvetes, com 32 anos de atuação, que vai ampliar sua produção. Além disso, este ano, passamos a contar com a Pion G Plus, que fabrica paramentação médico-cirúrgica descartável e gerou 100 empregos para a população”, enfatiza o gestor.

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Rigor orçamentário

O desempenho na dimensão institucional foi alavancado pelo cumprimento das metas fiscais no encerramento do exercício de 2025. A gestão municipal destinou 20,65% das receitas próprias para a Saúde (acima do limite legal de 15%) e 26,85% para a Educação (superando o piso constitucional de 25%).

Na classificação baiana, Alagoinhas ficou posicionada atrás apenas de Salvador, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Guanambi, Camaçari, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas e Porto Seguro. Com o resultado, a cidade ultrapassou polos regionais como Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Barreiras e Jequié.

Avaliação do CLP

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização voltada ao aprimoramento da administração pública no país. Em sua 7ª edição, o estudo avaliou cidades onde vivem cerca de 60% da população brasileira.

O levantamento baseia-se em 65 indicadores agrupados em 13 pilares e três dimensões principais:

Instituições: sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública.

Sociedade: acesso e qualidade em saúde, educação, segurança, saneamento e meio ambiente.

Economia: inserção econômica, inovação, capital humano e telecomunicações.

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Tags

Alagoinhas Desenvolvimento Econômico Gestão Pública Indústria e Emprego Ranking de Competitividade saúde e educação

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