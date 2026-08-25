Alagoinhas terá investimento de R$ 154 milhões para requalificação urbana

O fortalecimento da infraestrutura urbana e a atração de novos investimentos industriais são os pilares da atual gestão municipal de Alagoinhas.

Em entrevista ao Grupo A TARDE nesta terça-feira, 25, o prefeito Gustavo Carmo (PSD) anunciou que a cidade lançará até o final do ano o "Requalifica Alagoinhas", o maior programa de requalificação urbana da história do município, financiado por um aporte de US$ 30 milhões de dólares (R$ 154 milhões).

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O projeto prevê a reestruturação do centro, intervenções de mobilidade e trânsito, além de obras de drenagem, pavimentação e esgotamento em áreas periféricas. Durante a visita, o gestor foi recepcionado por Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do grupo.

"Lançaremos até o final do ano o maior programa de requalificação urbana da história de Alagoinhas: o Requalifica Alagoinhas, que contará com US$ 30 milhões investidos na reestruturação do centro da cidade, mobilidade e em obras de drenagem, esgotamento e pavimentação nas periferias", afirmou o prefeito.

Luciano Neves e Gustavo Carmo - Foto: Yuri Abreu/Ag. A TARDE

Paralelamente aos investimentos em infraestrutura urbana, o prefeito destacou a expansão do polo industrial e a diversificação da matriz produtiva do município. Carmo revelou que a gestão está em fase final de aquisição de áreas pertencentes à Bracell e à Petrobras a preços sociais para ampliar o distrito industrial.

Entre os negócios em negociação avançada, o município conduz estudos com uma das maiores empresas do ramo de bebidas do mundo, além de tratativas com o setor de cosméticos em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e empresas da Coreia do Sul.

O gestor relembrou ainda a instalação recente da Pijamê Plus, maior fabricante de vestuários hospitalares descartáveis do país.



"Fizemos um grande movimento para estabelecer a área de expansão do distrito industrial. Em tratativas com a Bracell e a Petrobras, estamos em fase final para aquisição de áreas dessas empresas a preços sociais e parcelados. O objetivo é ofertá-las a novos empreendimentos. Além de bebidas, buscamos atrair os segmentos de cosméticos e produtos de saúde, mantendo tratativas com a Fieb e empresas com sede na Coreia. Para garantir suporte, já temos conversas avançadas com Bahiagás, Coelba e DNIT", acrescentou.



Ações na saúde e educação

Nas áreas de saúde e educação, consideradas estratégicas para o município, Gustavo Carmo ressaltou as parcerias com os governos estadual e federal para dar andamento a obras que devem ser entregues entre o final deste ano e 2028, quando acaba a gestão do pessedista.

"Hoje, em parceria com os governos federal e estadual, temos sete obras em andamento entre educação e saúde. Na educação, estamos construindo três creches e uma escola nos bairros Barreiro, Jardim Petrolar e Santa Terezinha, além de relicitar outra unidade. Na saúde, temos duas novas UBS e um novo CAPS em ritmo adiantado de obras. Uma creche e um equipamento de saúde ficam prontos até dezembro deste ano, e os demais serão concluídos ao longo de 2027", disse.

"Também estamos investindo R$ 8 milhões na requalificação da Central de Abastecimento, além da reconstrução do viaduto da Rua do Catu e intervenções em vias urbanas e rurais. Na educação, alcançamos a maior nota do IDEB da história do município, com avanços expressivos na proficiência e no aprendizado dos alunos", acrescentou Gustavo Carmo.

Desafios pela frente

Apesar dos avanços e investimentos, Gustavo Carmo elencou os principais desafios que tem à frente da sua gestão até 2028. Uma das principais está relacionada à zeladoria da cidade, que, pelo menos nos últimos dois anos, sofreu com as fortes chuvas. Como dificultador, o fato de o município ter uma baixa arrecadação per capita.

"Embora estejamos entre as 200 maiores cidades do Brasil em população (195ª posição, com 161 mil habitantes), ocupamos a 5.084ª posição em arrecadação per capita, segundo dados da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). É um desafio imenso governar com essa equação, mas estamos avançando em todas as frentes", afirmou.

Prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) - Foto: Yuri Abreu/Ag. A TARDE

"Alagoinhas é uma cidade onde chove com muita frequência, o que é uma bênção para o nosso lençol freático e para a qualidade da nossa água, mas traz dificuldades para a manutenção urbana e o manejo de areia nas vias. Fomos muito atingidos pelas chuvas e precisaremos reconstruir a ponte da Fonte dos Padres em tempo recorde, além de reparar danos no viaduto".

Bahia Beer em novembro

No segmento de turismo, o prefeito de Alagoinhas ressaltou a realização do São João no estádio Antônio Carneiro, graças a parcerias com a iniciativa privada. Em novembro, a expectativa é pela realização de mais uma edição do Bahia Beer, entre os dias 6 e 8 de novembro.

"Trata-se do segundo maior festival de cerveja do mundo em número de inscritos para o concurso, atrás apenas dos Estados Unidos. O evento contará com feira, shows e a Corrida da Cerveja. Estamos buscando parcerias com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur), estruturando de forma a otimizar o uso de recursos públicos em um momento de contingenciamento do município", finalizou Gustavo Carmo.