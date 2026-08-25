Praia do Forte tem programação especial para a Festa da Baleia Jubarte

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Moradores e visitantes da Praia do Forte, localizada no Litoral norte da Bahia, poderá participar da programação especial da IX Festa da Baleia Jubarte entre a próxima quinta-feira, 27 e o sábado, 29. As atividades integram 4º Festival Praia do Forte A Seu Gosto que segue até o final do mês de agosto.

A iniciativa é promovida pelo Projeto Baleia Jubarte e reúne música, cultura e manifestações tradicionais em diferentes espaços da vila. O objetivo é celebrar a história e a identidade local.

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Confira a programação completa da Festa da Baleia Jubarte

O evento movimentará diversos espaços da vila durante todo o dia. Veja programação, local e horário de cada atividade:

Quinta-feira, 27

No Espaço Baleia Jubarte irá acontecer:

1º Encontro de Arte Oceânica, às 14h;

Inauguração da exposição do Instituto Preguiça de Coleira e celebração do aniversário, às 17h.

Sexta-feira, 28

Vila de Praia do Forte e Espaço Baleia Jubarte receberá:

Encontro de Arte Oceânica, às 09h

Cruzeiro de observação de baleias para convidados e a celebração dos 10 anos do Programa Jovens Monitores, às 10h

Desfile da Loja da Baleia, às 17h

Sábado, 29

Na Praia da Catiguba e Vila de Praia do Forte acontecerá:

VI Campeonato de Surf “Nas Ondas da Jubarte”, às 08h;

“Esquenta” da Baleia Elétrica no Coreto de Zéu e Capoeira Esporão, às 17h;

Apresentação de Baleia Elétrica com Armandinho Macedo, às 20h.

4º Festival Praia do Forte

Além da programação da Festa da Baleia Jubarte, o 4º Festival Praia do Forte A Seu Gosto promove as suas próprias atividades até o encerramento, também no sábado, 29. Saiba o que vai acontecer:

Na quinta-feira, 27: Ensaio Aberto do Grupo de Percussão Forte Swing, às 17h, na Praça da Música. Mais tarde, às 19h, o Palco Tamaravilhoso, no Projeto Tamar, recebe o show da banda Better Together, encerrando a programação do primeiro dia.

Ensaio Aberto do Grupo de Percussão Forte Swing, às 17h, na Praça da Música. Mais tarde, às 19h, o Palco Tamaravilhoso, no Projeto Tamar, recebe o show da banda Better Together, encerrando a programação do primeiro dia. Na sexta-feira, 28: Roda de Capoeira do Grupo Esporão, na Praça da Alegria, às 18h. Já às 19h, duas apresentações irão movimentar a vila: Fred Oliver, na Praça da Música e Paulo Giron, no Palco Tamaravilhoso.

Roda de Capoeira do Grupo Esporão, na Praça da Alegria, às 18h. Já às No sábado, 29: O encerramento acontece a partir das 18h. O Grupo Capoeira Forte promove uma roda de capoeira na Praça da Alegria. Na sequência às 19h, o Palco Tamaravilhoso recebe Clarice Ravena e Rafael Alencar para fechar a programação.

A 4ª edição do Festival Praia do Forte A Seu Gosto é uma realização da Turisforte e da Trevo Produções, com o apoio do Grupo A Tarde e da Rádio A Tarde FM.