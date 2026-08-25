Exposibram: Bahia reforça protagonismo em evento de mineração brasileira

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A Bahia reafirmou protaginismo durante cerimônia de abertura da Expo e Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM 2026), em Belo Horizonte (MG), na última segunda-feira, 24.

O estado foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), João Carlos Oliveira. Na ocasião, ele falou sobre a posição da Bahia no setor mineral.

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“A Bahia reúne condições para contribuir de forma relevante com essa transformação, a partir de sua diversidade geológica e de seu potencial mineral. Estamos abertos ao investimento, à inovação e às parcerias que possam transformar esse potencial em mais emprego, renda e oportunidades para os baianos”, disse o titular da pasta.

O gestor também defendeu que o avanço da mineração no estado deve estar associado à agregação de valor e ao fortalecimento das cadeias produtivas.

A edição de 2025 foi realizada em Salvador, fortalecendo a posição da Bahia como território estratégico para investimentos e desenvolvimento sustentável associado à mineração.

Presidente do IBRAM destaca importância do evento

Durante a cerimônia, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Pablo Cesário, destacou a importância do evento para o país e para o avanço do setor mineral.

"O Brasil possui reservas minerais, mas não só isso. Ele possui reservas minerais, empresas competentes, centros de pesquisa de primeira linha e uma tradição de respeitabilidade e confiança no nível internacional. Só o Brasil poderá assumir o protagonismo no debate de minerais críticos estratégicos. Seremos uma única voz para dizer que é preciso recriar riquezas aqui”, afirmou.

Foto: Marcos Braga | Divulgação

SDE presente na programação técnica do evento

A economista mineral e coordenadora de Fomento à Mineração da SDE, Ana Cristina, integra a programação técnica da EXPOSIBRAM, com a participação de um talk show, na quarta-feira, 26, que abordará as iniciativas estaduais para planos de Mineração e Desenvolvimento Regional de diversos estados.

A elaboração do Plano Estadual de Mineração, que na Bahia está em fase de estruturação, deverá orientar o desenvolvimento da atividade de forma integrada às políticas ambientais, sociais, de infraestrutura, ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico.

Foto: Marcos Braga | Divulgação

A estratégia inclui ainda o fortalecimento da cooperação entre governo, empresas, universidades e centros de pesquisa para enfrentar desafios como descarbonização, economia circular, reaproveitamento de rejeitos e inovação tecnológica.

Sobre a EXPOSIBRAM

Considerado um dos principais eventos da mineração brasileira e um dos mais relevantes da América Latina, a EXPOSIBRAM 2026 acontece até quinta-feira, 27, no Centro de Convenções Expominas, em Belo Horizonte.