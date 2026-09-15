Avião de deputado baiano faz pouso forçado em Irecê

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A aeronave que transportava o deputado federal Claudio Cajado (PP) realizou um pouso forçado na tarde desta segunda-feira, 14, no aeroporto de Irecê, centro-norte baiano.

O parlamentar cumpria agenda política na região e havia passado pelos municípios de Ipupiara e Brotas de Macaúbas durante a manhã antes de seguir viagem.

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Bimotor

O bimotor, um modelo Beech Aircraft 58 Baron fabricado em 1980 (prefixo PR-CCS), pertence à empresa CCS Patrimonial.

A sociedade do equipamento é dividida entre o próprio congressista e a esposa, a ex-prefeita do município de Dias D’Ávila, Andreia Xavier, de acordo com registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Apesar do susto durante a manobra de emergência, não houve registro de feridos.