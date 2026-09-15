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POUSO DE EMERGÊNCIA

Avião de deputado baiano faz pouso forçado em Irecê

Parlamentar cumpria agenda política na região

Rodrigo Tardio
Por
Bimotor, um modelo Beech Aircraft 58 Baron fabricado em 1980 (prefixo PR-CCS), pertence à empresa CCS Patrimonial
Bimotor, um modelo Beech Aircraft 58 Baron fabricado em 1980 (prefixo PR-CCS), pertence à empresa CCS Patrimonial - Foto: Reprodução
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A aeronave que transportava o deputado federal Claudio Cajado (PP) realizou um pouso forçado na tarde desta segunda-feira, 14, no aeroporto de Irecê, centro-norte baiano.

O parlamentar cumpria agenda política na região e havia passado pelos municípios de Ipupiara e Brotas de Macaúbas durante a manhã antes de seguir viagem.

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Bimotor

O bimotor, um modelo Beech Aircraft 58 Baron fabricado em 1980 (prefixo PR-CCS), pertence à empresa CCS Patrimonial.

A sociedade do equipamento é dividida entre o próprio congressista e a esposa, a ex-prefeita do município de Dias D’Ávila, Andreia Xavier, de acordo com registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Apesar do susto durante a manobra de emergência, não houve registro de feridos.

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Tags

Acidente aéreo avião Claudio Cajado política baiana Pouso forçado Segurança aérea

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