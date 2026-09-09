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METRÔ DA BAHIA

Justiça trava licitação para compra de 40 vagões do metrô de Salvador

Decisão interrompe processo a oito dias da abertura das propostas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Vagão metrô de Salvador
Vagão metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Uma decisão judicial levou a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) a suspender por tempo indeterminado a licitação para a compra de 40 novos vagões para o sistema metroviário da Bahia.

A decisão consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 9, e interrompe o processo a apenas oito dias da abertura das propostas, marcada para 16 de setembro.

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A TARDE questionou a CTB sobre o teor da decisão judicial e quais pontos do processo foram questionados e aguarda retorno.

Entenda

A decisão judicial interrompe, por enquanto, o cronograma para reforçar a frota do metrô e ampliar a capacidade de atendimento das Linhas 1 e 2.

O projeto prevê a aquisição de 10 trens, cada um formado por quatro carros.

O reforço da frota é previsto para atender ao aumento da demanda e reduzir o tempo de espera nas estações, especialmente após a implantação de novos terminais.

Movimento metrô de Salvador
Movimento metrô de Salvador - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Por se tratar de uma Licitação Presencial Internacional (LP), o processo permitia a participação de fabricantes internacionais de material rodante, ampliando a concorrência pela contratação dos novos trens.

Com a suspensão determinada pela Justiça, porém, o cronograma para a contratação fica sem previsão de retomada.

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Histórico turbulento

A TARDE já havia informado, em 17 de agosto, que a CTB revogou a primeira licitação para a compra dos 10 novos trens para as Linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

À época, a justificativa da companhia foi que a decisão considerava os fundamentos apresentados em uma decisão administrativa registrada no processo.

Dois dias depois, em 19 de agosto, a CTB abriu uma nova licitação internacional para a compra dos 10 trens.

A sessão pública estava marcada para o dia 16 de setembro, às 9h, na sede da companhia, em Salvador.

Agora, no entanto, essa licitação foi suspensa por tempo indeterminado.

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CTB Metrô da Bahia metrô Salvador

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