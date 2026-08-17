Compra de 10 novos trens para o metrô de Salvador é suspensa

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A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) revogou a licitação que previa a compra de 10 novos trens para as Linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado, 15, e encerra o processo sem a assinatura de contrato com nenhuma das empresas que participaram da disputa.

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A medida tem impacto direto sobre o planejamento de expansão da frota do metrô, já que a licitação previa o fornecimento de composições com quatro carros cada, o que totalizaria 40 novos vagões destinados a reforçar a operação do sistema.

Por que a licitação foi revogada?

A decisão foi assinada pelo diretor-presidente da CTB, Alan Rodrigues de Oliveira, com base no artigo 62 da Lei Federal nº 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais, e nas normas do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da companhia.

O documento, no entanto, não detalha no próprio ato os motivos que levaram à revogação. A publicação informa apenas que a decisão considera os fundamentos apresentados em uma decisão administrativa registrada no processo.

Vale ressaltar que a licitação já vinha sendo marcada por recursos e questionamentos relacionados às regras do edital.

CRRC e Alstom disputaram a compra

Duas empresas participaram da disputa:

CRRC Changchun, fabricante chinesa;

Grupo Alstom, multinacional francesa.

Na etapa de propostas comerciais, a CRRC apresentou o menor preço, de aproximadamente R$ 490,4 milhões, enquanto a proposta da Alstom ficou em cerca de R$ 614,4 milhões.

O resultado, porém, foi questionado ao longo do processo. A CRRC chegou a ser desclassificada, mas recorreu da decisão e, posteriormente, voltou a ser considerada vencedora da licitação.

Entre os pontos discutidos estava uma exigência do edital relacionada ao credenciamento da empresa junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo apurou A TARDE, a exigência contribuiu para a judicialização da disputa e para a reavaliação do processo pela própria CTB.

O que acontece agora com a compra dos 10 trens?

Com a revogação, a CTB não poderá contratar a empresa vencedora com base no resultado dessa licitação.

Para que os 10 novos trens sejam adquiridos, será necessário definir uma nova forma de contratação ou realizar outro processo licitatório.

Metrô de Salvador - Foto: Denisse Salazar /Ag. A TARDE

Até o momento, a companhia não divulgou um novo edital nem informou quando pretende relançar a disputa.