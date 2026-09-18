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Metrô de Salvador: proposta de R$ 632 milhões lidera disputa por 10 trens
CTB convocou nova etapa da licitação para a próxima segunda-feira, 21
A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) realizará na próxima segunda-feira, 21, às 10h, a segunda sessão pública da licitação internacional para a compra de 10 novos trens para o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).
A etapa dará continuidade ao processo iniciado na última quarta-feira, 16, quando foram apresentadas as propostas de preço das empresas interessadas.
A segunda sessão foi convocada oficialmente no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 18, e será realizada na sede da CTB, no Prédio Anexo da Estação de Trens do Largo da Calçada, em Salvador.
Cada trem previsto na licitação será formado por quatro carros e deverá atender às Linhas 1 e 2 do sistema.
Durante a sessão de segunda-feira, a Comissão Permanente de Licitação, presidida por Ana Claudia Martins de Souza Couto, divulgará o resultado da análise das propostas comerciais apresentadas na primeira etapa e fará a abertura do Envelope nº 2, que contém os documentos de habilitação dos participantes.
Propostas apresentadas
Na primeira sessão pública, foram abertas as propostas de preço para o fornecimento dos 10 novos trens.
O Consórcio Grupo Alstom apresentou o menor valor global, de R$ 632.719.519,37. Já a proposta do Consórcio CRRC Changchun foi de R$ 636.752.840,49.
Agora, na segunda sessão, a CTB dará prosseguimento à análise das empresas participantes.
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Reforço para a demanda de passageiros
As Linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador conectam diferentes regiões da capital baiana ao centro da cidade e ao Aeroporto Internacional de Salvador.
Ao todo, o sistema conta com 22 estações. A chegada dos novos trens deverá ampliar a capacidade de transporte e dar mais suporte à demanda de passageiros, principalmente nos horários de pico.
Como funcionam as linhas
Linha 1 (Vermelha)
- Trajeto: liga a Lapa a Águas Claras.
- Extensão e estações: são cerca de 17 quilômetros, com 10 estações em operação.
- Estações: Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Retiro, Bom Juá, Pirajá, Campinas e Águas Claras.
Linha 2 (Azul)
- Trajeto: liga o Acesso Norte ao Aeroporto Internacional de Salvador.
- Extensão e estações: passa pela Avenida Paralela e conta com 12 estações.
- Estações: Acesso Norte, Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto.