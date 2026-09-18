Metrô de Salvador: proposta de R$ 632 milhões lidera disputa por 10 trens

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A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) realizará na próxima segunda-feira, 21, às 10h, a segunda sessão pública da licitação internacional para a compra de 10 novos trens para o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

A etapa dará continuidade ao processo iniciado na última quarta-feira, 16, quando foram apresentadas as propostas de preço das empresas interessadas.

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A segunda sessão foi convocada oficialmente no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 18, e será realizada na sede da CTB, no Prédio Anexo da Estação de Trens do Largo da Calçada, em Salvador.

Cada trem previsto na licitação será formado por quatro carros e deverá atender às Linhas 1 e 2 do sistema.

Durante a sessão de segunda-feira, a Comissão Permanente de Licitação, presidida por Ana Claudia Martins de Souza Couto, divulgará o resultado da análise das propostas comerciais apresentadas na primeira etapa e fará a abertura do Envelope nº 2, que contém os documentos de habilitação dos participantes.

Propostas apresentadas

Na primeira sessão pública, foram abertas as propostas de preço para o fornecimento dos 10 novos trens.

O Consórcio Grupo Alstom apresentou o menor valor global, de R$ 632.719.519,37. Já a proposta do Consórcio CRRC Changchun foi de R$ 636.752.840,49.

Agora, na segunda sessão, a CTB dará prosseguimento à análise das empresas participantes.

Reforço para a demanda de passageiros

As Linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador conectam diferentes regiões da capital baiana ao centro da cidade e ao Aeroporto Internacional de Salvador.

Ao todo, o sistema conta com 22 estações. A chegada dos novos trens deverá ampliar a capacidade de transporte e dar mais suporte à demanda de passageiros, principalmente nos horários de pico.

Embarque do metrô de Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Como funcionam as linhas

Linha 1 (Vermelha)

Trajeto: liga a Lapa a Águas Claras.

liga a Lapa a Águas Claras. Extensão e estações: são cerca de 17 quilômetros, com 10 estações em operação.

são cerca de 17 quilômetros, com 10 estações em operação. Estações: Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Retiro, Bom Juá, Pirajá, Campinas e Águas Claras.

Linha 2 (Azul)