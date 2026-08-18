CTB relança licitação de R$ 490 milhões para 10 trens do metrô

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A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) deu início a uma nova tentativa para expandir a frota do metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

Apenas quatro dias após revogar formalmente a concorrência que havia consagrado o consórcio liderado pela fabricante chinesa CRRC Changchun, a estatal publicou o aviso do novo processo licitatório.

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Registrada sob o código LP nº 26.003/CTB, a disputa reabre o caminho para a aquisição de 10 novas composições de quatro carros cada — totalizando 40 vagões de passageiros destinados às Linhas 1 e 2.

A nova sessão pública de entrega das propostas foi agendada para o próximo dia 16 de setembro, às 9h, na sede da CTB, na capital baiana. O modelo vai seguir sendo o de licitação presencial internacional.

Reviravolta

O relançamento ocorre em um intervalo surpreendentemente curto. No dia 14 de agosto, o diretor-presidente da CTB, Alan Rodrigues de Oliveira, assinou o cancelamento da licitação anterior (LP nº 25.004).

O processo anulado havia sido lançado em meados de 2025 e arrastou-se por mais de um ano em meio a intensas disputas administrativas e ameaças de judicialização.

Na ocasião, a proposta da chinesa CRRC, de R$ 490,38 milhões, superou com larga vantagem a oferta do Grupo Alstom, que cobrou R$ 614,42 milhões pelos mesmos trens — uma diferença superior a R$ 124 milhões. O orçamento teto estimado pelo Governo do Estado era de R$ 636,91 milhões.

Pegadinha do edital

O ponto central que levou ao colapso do certame anterior esteve em uma cláusula sobre financiamento. O edital exigia que a empresa vencedora comprovasse, em até 20 dias, credenciamento ativo junto ao BNDES para que os equipamentos pudessem receber linhas de crédito federais.

A CRRC não apresentou o documento no prazo e chegou a ser desclassificada em junho, o que daria a vitória à Alstom. No entanto, o consórcio chinês recorreu e reverteu a decisão, obtendo a homologação do resultado em 7 de julho.

Rota da crise

- Junho/2025: abertura da primeira licitação pela CTB.

- Novembro/2025: abertura de propostas; CRRC fica em 1º lugar pelo menor preço.

- Junho/2026: CRRC é inabilitada por falta de credenciamento no BNDES no prazo de 20 dias.

- Julho/2026: chineses recorrem, revertem desclassificação e têm vitória homologada.

- 14 de Agosto/2026: CTB reconhece erro no prazo do edital e revoga toda a licitação.

- 18 de Agosto/2026: publicado aviso para o novo certame (LP nº 26.003).

Regras sob revisão

A própria CTB admitiu em decisão administrativa que a exigência do credenciamento no BNDES no prazo exíguo de 20 dias comprometia a ampla competitividade, visto que a burocracia do banco costuma exigir prazos muito superiores para cadastrar produtos importados.

Para evitar que a nova concorrência caia no mesmo nó cego jurídico, o mercado aguarda a publicação da íntegra do edital — que até a noite de ontem ainda não constava no site oficial da autarquia.

Resta saber se as mudanças no texto vão atrair novos concorrentes internacionais ou se a disputa vai voltar a se afunilar entre a chinesa CRRC e a francesa Alstom.