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CRISE

Com empréstimo de R$ 30 milhões, Jequié segue com transporte precário

Enquanto processo administrativo corre às cegas, a realidade nos pontos de ônibus se agrava

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Descumprimento de contrato levou a intervenção na concessionária COOBMA
Descumprimento de contrato levou a intervenção na concessionária COOBMA - Foto: Divulgação
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A gestão do transporte público municipal de Jequié, segue em clima de incerteza e fortes cobranças por transparência. A crise, iniciada ainda no mandato do ex-prefeito Zé Cocá (PP), o qual decretou Situação de Emergência e determinou a intervenção na concessionária COOBMA alegando descumprimento de contrato, ganhou novos capítulos e escassas respostas do poder público.

No último dia 6 de maio deste ano, o prefeito Flávio Santana (União Brasil) assinou novo decreto prorrogando o controle estatal sobre a cooperativa por mais 90 dias.

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O prazo expirou no último dia 6 de agosto, sem que a Superintendência Municipal de Trânsito (Sumtran) apresentasse à população, à Câmara de Vereadores ou ao Ministério Público os laudos técnicos e relatórios que fundamentaram a medida extrema.

Além do vácuo de informações, a autarquia também não tornou público o Plano de Gestão Temporária nem anunciou as diretrizes para a regularização definitiva do sistema.

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Serviço em declínio

Enquanto o processo administrativo corre às cegas, a realidade nos pontos de ônibus se agrava. Nem mesmo a aprovação de um empréstimo de R$ 30 milhões pela Câmara Municipal, destinado à renovação da frota, traduziu-se em melhorias operacionais. Passageiros relatam rotina marcada por redução de linhas, atrasos constantes e veículos parados por falhas mecânicas.

O cenário ganhou contornos mais graves após denúncias de parlamentares sobre supostas irregularidades na aquisição de ônibus usados para o sistema — suspeitas que, até o momento, não foram esclarecidas pela administração municipal.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Jequié diz que a intervenção temporária no transporte público foi encerrada em 3 de agosto e que desde então, a própria prefeitura assumiu diretamente a operação do serviço, sem interrupções.

Diz ainda que o crédito de R$ 20.805.000,00 aprovado pela Câmara ainda não foi liberado e segue em análise técnica de viabilidade na Caixa Econômica Federal.

Foram adicionados 11 novos veículos à frota e iniciada a emissão de cartões de gratuidade para idosos e Pessoas com Deficiência (PCD).

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Tags

Crise do Transporte gestão municipal irregularidades no transporte renovação da frota transparência transporte público

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