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DESIGNAÇÃO

Paulo Rangel assume vice-presidência do TCM-BA

Escolha foi homologada durante sessão plenária realizada nesta terça-feira, 18

Rodrigo Tardio
Por
Paulo Rangel vai acumular cargo com presidência da 1ª Câmara do órgão
Paulo Rangel vai acumular cargo com presidência da 1ª Câmara do órgão - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O conselheiro Paulo Rangel foi designado pelos demais membros da Corte para ocupar a vice-presidência do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A escolha foi homologada durante a sessão plenária realizada nesta terça-feira (18/08). Rangel sucede o conselheiro Nelson Pellegrino, que assumiu a presidência da instituição após a aposentadoria compulsória de Francisco de Souza Andrade Netto, que completou 75 anos no último dia 9 de agosto.

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Com a nova atribuição, Paulo Rangel vai acumular o cargo com a presidência da 1ª Câmara do órgão até que o governador Jerônimo Rodrigues nomeie o substituto de Francisco Netto.

A Assembleia Legislativa da Bahia já aprovou a indicação do deputado Adolfo Menezes para a vaga, mas ainda não há prazo fixado para a assinatura do ato de nomeação pelo Poder Executivo.

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Bahia Corte de Contas Governador Jerônimo Rodrigues paulo rangel tribunal de contas Vice-Presidência

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