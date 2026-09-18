Estação de metrô no Campo Grande terá shopping e praça de alimentação

A chegada do metrô para a região do Campo Grande se tornou uma realidade em Salvador e promete ser uma das estações mais movimentadas da cidade. Isso ocorre porque, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, a parada do modal também deve contar com um “complexo multiuso”, modelo mall/shopping integrado.

A reportagem apurou que a estação principal do Campo Grande — chamada de “Acesso 01” — abrigará lojas, praça de alimentação, áreas de circulação, serviços de apoio e estacionamento para usuários. A estrutura está prevista para ser construída na lateral da Praça Castro Alves, onde atualmente está localizada a Fundação João Fernandes da Cunha (JFC).

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A construção do complexo ainda depende do aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A Companhia de Transportes da Bahia (CTB) enviou um requerimento à entidade nesta terça-feira, 15, solicitando autorização para a elaboração do shopping.

"Solicitamos a anuência deste Instituto para a construção e implantação da Estação e do Complexo Multiuso (Mall) Campo Grande, referentes ao Tramo 4 da ampliação do metrô, localizados no Largo do Campo Grande, em área a ser desapropriada para tal finalidade. A intervenção é essencial para viabilizar a implantação da nova estação metroviária e suas áreas operacionais e comerciais, configurando-se como uma obra de infraestrutura de transporte público e de relevante interesse coletivo", diz o requerimento da CTB.

Estrutura

O empreendimento comercial será construído diretamente sobre o poço da estação e contará com dois pavimentos — térreo e pavimento superior — além de um estacionamento no subsolo. Para maximizar a área de superfície destinada ao shopping, a maioria das salas técnicas da estação metroviária do Campo Grande foi projetada no subsolo.

As estimativas apontam que o Acesso 01, localizado na esquina da Rua Forte de São Pedro com o Largo do Campo Grande e integrado ao edifício do Mall comercial, terá cerca de 117 m². No entanto, a estação metroviária, contando todos os pavimentos, consta com uma área total construída de mais de 10 mil m².

Confira algumas imagens da área externa obtidas pelo A TARDE:

1 de 4 Fachada do Complexo Multiuso no Campo Grande | Foto: Imagens obtidas pelo portal A TARDE

2 de 4 Projeção da integração entre Estação e Complexo | Foto: Imagens obtidas pelo portal A TARDE

3 de 4 Entrada da Estação Campo Grande | Foto: Imagens obtidas pelo portal A TARDE

4 de 4 Integração entre Complexo e Estação | Foto: Imagens obtidas pelo portal A TARDE

O Acesso 02 fica localizado do outro lado da rua, dentro da Praça Castro Alves, e terá 69,61 m².

Área interna

A reportagem também obteve imagens do local onde será a praça de alimentação do complexo multiuso e das passagens subterrâneas para o acesso aos trens do metrô.

Destaca-se que a Estação Campo Grande terá 9 níveis no total, atingindo uma profundidade máxima de aproximadamente 46,16 metros abaixo da superfície, sendo a paragem metroviária mais profunda de Salvador.

Veja: