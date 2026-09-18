Vagas PCD em Salvador: Metrô realiza cadastro de currículos

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DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF) e o Metrô Bahia realizam uma ação voltada a pessoas com deficiência nos dias 22 e 23 de setembro de 2026. O evento ocorre das 8h às 13h na Estação de Metrô Rodoviária, na região do Iguatemi, em Salvador.

A iniciativa integra o calendário do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A programação inclui dois pontos de atendimento presencial para o público que circula pelo local.

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Serviços disponíveis na estação Rodoviária

O espaço disponibiliza orientações jurídicas e sociais e o cadastramento de currículos para vagas de emprego.

Balcão de Orientação: O serviço orienta sobre direitos, acessibilidade, benefícios sociais e a Lei de Cotas.

Balcão de Empregabilidade: O local realiza o cadastro de currículos de pessoas com deficiência para formação de um banco de profissionais direcionado a empresas parceiras.

Serviço