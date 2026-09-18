DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Vagas PCD em Salvador: Metrô realiza cadastro de currículos
Ação gratuita na estação Rodoviária oferece cadastro de currículos e orientação jurídica para PCD
A Associação Baiana de Deficientes Físicos (ABADEF) e o Metrô Bahia realizam uma ação voltada a pessoas com deficiência nos dias 22 e 23 de setembro de 2026. O evento ocorre das 8h às 13h na Estação de Metrô Rodoviária, na região do Iguatemi, em Salvador.
A iniciativa integra o calendário do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A programação inclui dois pontos de atendimento presencial para o público que circula pelo local.
Serviços disponíveis na estação Rodoviária
O espaço disponibiliza orientações jurídicas e sociais e o cadastramento de currículos para vagas de emprego.
Balcão de Orientação: O serviço orienta sobre direitos, acessibilidade, benefícios sociais e a Lei de Cotas.
Balcão de Empregabilidade: O local realiza o cadastro de currículos de pessoas com deficiência para formação de um banco de profissionais direcionado a empresas parceiras.
Serviço
- Evento: Ação de orientação e cadastro de currículo para pessoas com deficiência
- Datas: 22 e 23 de setembro de 2026
- Horário: Das 8h às 13h
- Local: Estação de Metrô Rodoviária (Iguatemi) — Salvador (BA)