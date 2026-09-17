SUPERMERCADO
Gigante dos supermercados fatura R$ 12,9 bilhões e abre 100ª unidade
Nova unidade gera empregos e consolida expansão do grupo supermercadista
O Grupo Koch, dono da oitava maior rede de supermercados do Brasil, inaugurou a centésima unidade da rede em Santa Catarina. A nova loja da bandeira Komprão Koch Atacadista fica no município de Itajaí.
O estabelecimento possui 15 mil metros quadrados de área construída. A estrutura conta com 43 caixas de atendimento e 400 vagas de estacionamento.
Para agilizar o atendimento, a operação conta com 28 caixas tradicionais e dez terminais de self-checkout.
Impacto econômico e empregos
A operação gera 150 empregos diretos e 500 indiretos no município. O plano de expansão contempla novas filiais no estado.
Desempenho bilionário
A empresa registrou faturamento de 12,9 bilhões de reais, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados. O grupo ocupa a oitava posição no ranking nacional do setor.