Gigante rede de frigorífico tem falência decretada e demite 350 funcionários

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A Justiça decretou a falência da Balbinos Agroindustrial, frigorífico localizado em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, com capacidade de abate de setecentos animais por diária.

A empresa acumulou passivo superior a R$ 120 milhões, composto por obrigações trabalhistas, débitos com instituições financeiras e valores pendentes com fornecedores.

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Impacto trabalhista e ações sindicais

A crise financeira resultou na dispensa de cerca de 352 trabalhadores. Os empregados não receberam o salário referente ao mês de julho, cestas básicas e as verbas rescisórias. As demissões ocorreram no dia 20 de agosto.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Carnes e Aves de Sidrolândia ajuizou ações para assegurar o pagamento dos créditos trabalhistas.

Prejuízos aos produtores rurais

Pecuaristas de municípios como Campo Grande, Coxim e Ribas do Rio Pardo registram prejuízos decorrentes do fornecimento de gado para abate sem a respectiva quitação financeira.

Os valores cobrados judicialmente por produtores rurais totalizam cerca de dois milhões e cem mil reais.

Situação judicial da planta industrial

A planta industrial permanece sob análise da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais de Campo Grande. Processos de arrendamento e a destinação dos ativos da massa falida tramitam no âmbito judicial para definição dos pagamentos aos credores.