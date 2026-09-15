Gigante atacadista abre novas lojas de R$ 120 milhões e gera 560 vagas de emprego

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Com cerca de R$ 120 milhões, a rede Economart Atacadista investirá em duas novas lojas e na criação de quase 560 empregos diretos. O investimento ocorrerá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.

O anúncio da aplicação foi realizado na última quarta-feira, 9, durante uma reunião no Centro Administrativo Municipal entre o presidente da rede, Geraldino Freitas, e o prefeito Paulo Sérgio.

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As novas lojas serão as primeiras da empresa no município. Segundo a Economart, a inauguração está prevista para ocorrer após o cumprimento de todas as fases de construção do projeto.

Onde serão instaladas as unidades?

As unidades serão instaladas na região oeste, na avenida Imbaúbas, no bairro Planalto e na região leste, na avenida João Leão, localizada próxima ao Parque do Sabiá.

O modelo atenderá consumidores finais e pequenos comerciantes. A estrutura contará com padaria, açougue, alimentos, bebidas, limpeza e utilidades.

De acordo com o prefeito Paulo Sérgio, o investimento é um ganho para a população da região. “Quando uma rede forte como essa decide expandir suas operações e escolhe a nossa cidade para sediar duas grandes lojas, quem ganha é a nossa população, com mais oportunidades de trabalho, renda e opções de compra”, afirmou.

Economart pode chegar à Bahia

A Economart está em fase de expansão para outras regiões. Sediada em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a rede pode alcançar os estados de Minas Gerais e Bahia.

Já no triângulo mineiro, a rede possui a meta de alcançar cerca de 24 unidades em operação apenas em 2026.