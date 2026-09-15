ECONOMIA
Agências fechadas: onde sacar PIS e FGTS durante a greve do Caixa?
A paralisação envolve mudanças no atendimento presencial das agências bancárias
A Caixa Econômica Federal iniciou na última quinta-feira, 10, uma greve nacional por tempo indeterminado, após empregados da instituição financeira rejeitarem por 90% dos votos válidos a proposta para renovar o Acordo Coletivo de Trabalho.
A entidade sindical afirmou que a proposta apresentada anteriormente estava distante das reivindicações dos empregados, especialmente em relação ao Saúde Caixa, plano de saúde dos funcionários do banco.
A paralisação envolve mudanças no atendimento presencial das agências bancárias, e pode impactar o pagamento dos benefícios sociais como o FGTS, INSS e Bolsa Família, já que o banco realiza o pagamento de 30 benefícios e atende cerca de 56 milhões de pessoas.
Pagamentos serão afetados?
A greve não interrompe automaticamente o acesso ao dinheiro já que os canais remotos continuam disponíveis para a movimentação e verificação de valores.
Os pagamentos de benefícios não foram suspensos por conta da greve. O impacto aparece quando o beneficiário precisa de atendimento presencial para acessar ou regularizar algum pagamento.
Leia Também:
Quem precisa emitir, desbloquear ou mudar a senha do Cartão do Cidadão pode ter mais dificuldades durante a greve. A primeira emissão, o desbloqueio ou o recadastramento de senha podem exigir atendimento quando o cartão apresenta algum problema que não consegue ser solucionado em lotéricas ou caixas eletrônicos.
Onde Sacar
Durante a greve, os clientes poderão usar normalmente os canais digitais da Caixa, como o app Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp da Caixa (0800 104 0104) e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa.
A Caixa informou ainda que os caixas eletrônicos, a rede Banco24Horas, as unidades lotéricas e os Correspondentes Caixa Aqui seguem disponíveis. A localização das lotéricas e dos correspondentes pode ser consultada na página de atendimento do banco.
É possível movimentar o dinheiro das seguintes formas:
- Aplicativo Caixa Tem: Transferências via Pix, pagamento de contas e saque sem cartão direto na boca do caixa eletrônico.
- Correspondentes Caixa Aqui: Atendimento em comércios credenciados para saques simples e consultas.
- Caixas Eletrônicos (Terminal Autoatendimento): Liberação de valores usando o cartão da conta ou código gerado no app.