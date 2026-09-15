PS6 a R$ 10 mil? Próxima geração do PlayStation pode ser o mais caro da história

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Depois de quase sete anos passados do lançamento do PlayStation 5, rumores e suposições já começam a ser construídos acerca do próximo console da Sony. Até o momento, a mais forte entre os analistas é a de que o videogame chegará aos mercados custando US$ 1.000.

Conforme o portal “VideoGames Chronicles (Crônicas de Videogames)”, tanto a Sony, responsável pelo PlayStation, quanto a Microsoft, desenvolvedora do Xbox, devem lançar a nova geração de seus consoles em 2028.

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Porém, caso essa suposição esteja correta, existem as chances de os aparelhos chegarem ao varejo custando US$ 1.000, que, em conversão direta, ficaria em R$ 5.142,30.

PlayStation 5 - Foto: Divulgação | Sony

O que justifica o aumento nos preços

Esse grande aumento nos preços dos consoles pode ser justificado pela alta considerável nos custos de fabricação dos componentes de hardware, além da escassez de suprimentos no setor.

Tal situação ainda afeta produtos como celulares, computadores, etc.

Foto: Divulgação | Sony

Console pode chegar a até R$ 10 mil

Considerando que as previsões estejam certas e que o PlayStation 6 (PS6) seja lançado custando US$ 1.000, é possível calcular, aproximadamente, quanto ele custaria no Brasil.

Para realizar esse cálculo, primeiramente é válido ressaltar que o preço não é somente a conversão direta de dólar para real, que resultaria em R$ 5.126,30.

Ou seja, para calcular o possível preço do PS 6 no Brasil, devemos levar em conta as taxas de importação adicionadas aos preços.

PlayStation 5 - Foto: Divulgação | Sony

Quando se analisa a Sony, é possível reconhecer um padrão recente onde o valor oficial dos consoles de mesa no Brasil gira em torno de 8,5 vezes a 10 vezes o valor do MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) americano.

Esse cálculo é provado na seguinte análise:

O PS5 foi lançado por US$ 499 nos EUA e chegou ao Brasil por R$ 4.699 (fator de ~9,4x na época).

e (fator de ~9,4x na época). O PS5 Pro foi anunciado por US$ 699 e chegou ao mercado nacional por R$ 6.999 (fator exato de 10x).

Ou seja, ao aplicarmos a mesma lógica ao suposto preço do novo PS6, o console chegaria ao Brasil podendo custar de R$ 8.500 a R$ 10.000, ou até mais, dependendo dos custos de logística da Sony.

Empresa afirmou que não definiu data para lançamento

Mesmo com todas as suposições do preço do novo PlayStation 6, a Sony, empresa desenvolvedora do console, afirmou oficialmente que ainda não definiu uma data para o lançamento.

Durante uma entrevista ao The Wall Street Journal, o CEO da Sony Group Corporation, além de presidente da Sony Interactive Entertainment., Hiroki Totoki, explicou que a companhia acompanha a crise global de componentes antes de estabelecer o calendário da próxima geração.