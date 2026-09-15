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BILIONÁRIO

Dono de clube campeão brasileiro tem 420 supermercados e fatura R$ 26 bilhões

Bilionário comprou 90% da SAF do time de futebol

Franciely Gomes
Por
Pedrinho BH possui uma fortuna de mais de R$ 7 bilhões
Pedrinho BH possui uma fortuna de mais de R$ 7 bilhões - Foto: Reprodução | Instagram

Nem só de futebol vive o empresário Pedro Lourenço de Oliveira. Dono de 90% da da SAF do Cruzeiro, a Sociedade Anônima de Futebol, o empresário possui 420 supermercados da rede Supermercados BH.

Com um faturamento de 25,7 bilhões de reais em vendas no ano de 2025, ele atingiu a nona posição nacional da rede varejista, como mostram os dados divulgados no TOP 300 do Varejo Brasileiro, levantamento do Instituto Retail Think Tank (IRTT).

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Empresário domina mercado varejista de BH
Empresário domina mercado varejista de BH - Foto: Divulgação

Ainda segundo os números, a Supermercados BH também conquistou o primeiro lugar entre as empresas do mesmo segmento em Minas Gerais, com um crescimento de 21%, contra 8,6% na média das 227 companhias do TOP 300.

Confira o Top 10 de Minas Gerais:

  1. Supermercados BH: R$ 25,7 bilhões
  2. Mart Minas: R$ 12,6 bilhões
  3. Martins (Rede Smart Supermercados): R$ 11,8 bilhões
  4. DMA Distribuidora (Epa Supermercados): R$ 8,9 bilhões
  5. Azzas 2154: R$ 7,6 bilhões
  6. Grupo ABC: R$ 5,5 bilhões
  7. Drogaria Araújo: R$ 5,2 bilhões
  8. Grupo Supernosso: R$ 5,1 bilhões
  9. Supermercado Bahamas: R$ 4,5 bilhões
  10. Villefort: R$ 3,6 bilhões

Crescimento da empresa

Pedro Lourenço iniciou sua vida varejista em maio de 1996, quando abriu a primeira mercearia da rede no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

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Completando 30 anos em 2026, a Supermercados BH reforçou seu processo de expansão em fevereiro de 2025, após assinar a compra de todas as operações da bandeira Bretas em Minas Gerais.

Dentre os empreendimentos adquiridos estão 54 supermercados, oito postos de combustíveis, um centro de distribuição e outros ativos, que juntos somam 716 milhões de reais.

Compra do Cruzeiro

Em paralelo ao crescimento no mercado varejista, Pedro Lourenço investiu R$ 600 milhões na compra de seu time do coração, o Cruzeiro. Parceiro antigo, ele já era torcedor declarado e o principal patrocinador do clube.

A compra foi feita em abril de 2024, quando o clube ainda estava sob a gestão de Ronaldo Nazário. Com a mudança, o time passou por uma transformação radical, com aportes financeiros que superam R$ 500 milhões e uma reestruturação em cargos de liderança.

Dentre as principais mudanças significativas no clube estão os investimentos em novos jogadores de reforço, como o craque Matheus Pereira, projetando o time de maneira nacional.

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brasil Cruzeiro supermercado

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