Gigante dos biscoitos fecha fábrica histórica após 90 anos de operação

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A Mondelēz International encerrou as atividades de sua fábrica localizada em Château-Thierry, na França. A unidade, conhecida historicamente como Belin-LU, operava desde 1931 e interrompeu a produção de biscoitos em 14 de novembro de 2025.

A justificativa

A companhia justificou a decisão citando a necessidade de investimentos em modernização, o aumento nos custos de matérias-primas e energia, e a concorrência com marcas próprias de supermercados.

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A planta fabricava linhas como Pépito e Kango. Parte da capacidade industrial foi transferida para outras unidades na França e na República Tcheca.

O encerramento afetou cerca de 60 funcionários permanentes, além de trabalhadores temporários e terceirizados. No auge de sua capacidade, a instalação chegou a empregar mil e duzentas pessoas.

Apesar de a Mondelēz deter marcas como Oreo, Lacta e Bis, a empresa informou que a unidade francesa não fabricava esses produtos específicos. A produção global das marcas continua inalterada.

Operação no Brasil

No Brasil, a operação da multinacional abrange fábricas em Curitiba (PR) e Vitória de Santo Antão (PE), onde itens como Bis, Sonho de Valsa, Oreo e Club Social mantêm fabricação regular.