Gigante das bebidas inaugura fábrica de R$ 400 milhões e gera 10 mil empregos

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Com investimento de cerca de R$ 400 milhões, o Grupo RFK inaugurou a maior fábrica da sua trajetória, em São José dos Pinhais (PR). A empresa inicia a operação com cerca de 300 empregos diretos.

A nova unidade foi projetada para produzir mais de 2 milhões de embalagens por dia e atender comércios das regiões Sul e Sudeste. Entre os produtos desenvolvidos pela empresa estão latas, garrafas pet e vidro.

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Nova fábrica do Grupo RFK

Inspirada nos padrões internacionais da indústria de bebidas, a fábrica reúne inteligência operacional, processos automatizados e tecnologias direcionadas à eficiência e à sustentabilidade.

Além das funções diretas, o grupo tem potencial para movimentar mais de 10 mil empregos ao longo da região. Entre as áreas impactadas estão produtores rurais, fabricantes de embalagens, transportadoras, distribuidores, supermercados, bares, restaurantes e prestadores de serviços.

A unidade também conta com sistemas para diminuir o consumo de água e reaproveitar recursos utilizados na produção. O grupo pretende chegar a quase dois litros de água para cada litro de bebida desenvolvido.

Grupo passa a ter 5 fábricas

Além disso, a unidade conta com recurso de recuperação de aproximadamente 95% do gás carbônico produzido na fabricação da cerveja. O CO₂ produzido volta ao próprio processo de produção.

O fundador e CEO do Grupo RFK, Márcio José Mendes, afirma que a construção da fábrica busca “operar com elevados padrões de qualidade, segurança dos alimentos e sustentabilidade”.

Com a fábrica, o Grupo RFK começa a ter cinco unidades. Entre as marcas presentes no portfólio do grupo estão Refriko, Furioso, Moema, Bella Roma, Bamboa e Hidratar.