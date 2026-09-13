Cidades do Nordeste dominam ranking de mais promissoras para trabalhar

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O Nordeste brilhou no ranking nacional de cidades promissoras para trabalhos em 2026. Criada pelo LinkedIn, a lista Cidades em Alta 2026 elegeu quatro cidades nordestinas como as melhores em oportunidades de emprego.

O primeiro lugar da lista nacional ficou com Natal (RN), que lidera a classificação, seguida por Recife (PE), que ocupa a segunda posição. A classificação ainda segue com Fortaleza (CE), no quarto lugar, João Pessoa (PB), que fica com a nona posição.

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Dentre os critérios avaliados estavam o dinamismo do mercado de trabalho a partir do crescimento das contratações, a oferta de vagas e a capacidade de atrair novos profissionais.

O LinkedIn também informou que foram levadas em consideração apenas as cidades que apresentaram crescimento simultâneo de contratações, vagas abertas e migração positiva de profissionais nos últimos meses.

Confira o top 10:

Natal (RN) Recife (PE) Goiânia (GO) Fortaleza (CE): Londrina (PR) Vitória (ES) Manaus (AM) Ribeirão Preto (SP) João Pessoa (PB) Cuiabá (MT)

Setores de crescimento

Apesar de estarem no topo juntas, as cidades nordestinas se diferem no quesito de setores de crescimento. Cada uma possui uma linha de frente de investimento principal, atraindo funcionários de diversos locais do Brasil.

Campeã nacional, Natal se caracteriza pelo crescimento no setor de energia renovável, mais voltado para energia eólica. Além da expansão em áreas de turismo e serviços, liderando a contratação de profissionais formados em gestão empresarial, tecnologia, informação e internet, e serviços de tecnologia da informação.

Já Recife fica com o setor de inovação, com empresas nacionais e internacionais dos setores de tecnologia, educação e serviços especializados. Já Fortaleza tem investido em data centers, impulsionando empregos ligados à tecnologia e economia digital.

Penúltima na classificação, João Pessoa lidera no quesito custos mais acessíveis e melhor equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Isso se dá devido à oferta de empregos em modelo híbrido nas empresas locais.