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Hub Salvador impulsiona novas startups em ciclo de aceleração

Certificação preparou 10 empresas locais para o mercado nacional

Franciely Gomes
Por
Evento aconteceu no espaço da Hub
Evento aconteceu no espaço da Hub - Foto: Divulgação | Estúdio 071

O Demoday rendeu uma certificação especial para 10 startups baianas. Organizado pelo Hub Salvador, o evento contou com o ciclo de aceleração, conhecido como Flow 4, que prepara empresas locais para o mercado nacional.

Realizada nesta sexta-feira, 11, a certificação contou com a presença do secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga, além de empreendedores e outros atores do ecossistema, na própria sede do Hub, no bairro do Comércio.

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A escolhida como grande destaque da 4ª edição do evento foi a startup Raiz Brasil, que é comandada pelo engenheiro Gustavo Santos. “O Flow literalmente acelerou o processo de pôr nosso produto nas mãos dos clientes. As mentorias foram peças-chave no processo de testar novas hipóteses e a navegar no ambiente do empreendedorismo de startups”, disse ele.

Com uma combinação de capacitação, mentorias e conexões de mercado, o Flow 5 já tem data para acontecer. Segundo Fernanda Moraes, Coordenadora Executiva do Hub Salvador, a data será anunciada na próxima semana.

“Já temos uma próxima oportunidade prevista. No dia 18 de setembro, será lançado o edital do Flow 5. A ideia é dar continuidade a uma iniciativa que vem criando oportunidades para que startups desenvolvam seus negócios, recebam orientação, ampliem sua rede de conexões e estejam mais preparadas para os desafios do mercado”, afirmou.

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HUB SALVADOR inovação Startups

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