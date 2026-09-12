Adeus à Star Mountain: Beto Carrero fecha atração clássica após mais de 30 anos

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Duas das principais montanhas-russas do Beto Carrero World, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, terão destinos diferentes neste mês. Enquanto a Star Mountain, atração mais antiga do parque, será definitivamente encerrada, a FireWhip voltará a funcionar após passar por uma grande reforma.

A despedida da Star Mountain acontece neste domingo, 13, quando a montanha-russa fará sua última volta. Os visitantes poderão aproveitar a atração normalmente até as 18h.

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No mesmo período, a FireWhip será apresentada após três meses fechada para obras. A reabertura oficial para o público está marcada para a próxima segunda-feira, 14, depois de um investimento superior a R$ 24 milhões.

Star Mountain terá última volta

Inaugurada na década de 1990, a Star Mountain foi a primeira montanha-russa adquirida pelo fundador do Beto Carrero World.

A atração permaneceu em funcionamento por mais de três décadas e será retirada definitivamente de operação neste mês.

A despedida contará com uma programação fechada para convidados, jornalistas e influenciadores. Antes do evento, no entanto, os visitantes poderão utilizar a montanha-russa durante o funcionamento normal do parque.

A Star Mountain ficará disponível até as 18h do dia 13 de setembro, quando será realizada sua última volta.

Star Mountain, Beto Carrero Word - Foto: Divulgação

FireWhip ganha reforma milionária

Enquanto uma atração histórica deixa o parque, outra volta completamente renovada.

A FireWhip passou por um processo de retrofit que recebeu investimento de mais de R$ 24 milhões. A montanha-russa ficou três meses fechada para a execução das obras.

Entre as principais mudanças está a substituição completa dos trilhos. O projeto também acrescentou aproximadamente 194 toneladas de novos equipamentos, além de novos freios magnéticos e uma plataforma de automação desenvolvida na Holanda.

A atração foi inaugurada como a primeira montanha-russa invertida da América Latina.

Obras envolveram 140 profissionais

A transformação da FireWhip mobilizou cerca de 140 profissionais, que trabalharam durante três meses em três turnos.

Antes de voltar a receber passageiros, a montanha-russa passou por mais de 160 horas de testes.

O processo incluiu operações sem passageiros e simulações utilizando cargas equivalentes à ocupação máxima dos carrinhos.

Segundo o parque, toda essa etapa teve como objetivo garantir o funcionamento da atração antes da reabertura ao público.

FireWhip promete percurso mais rápido



De acordo com o Beto Carrero World, as mudanças foram realizadas para deixar o percurso mais suave e rápido, sem alterar as características que marcaram a atração.

A nova versão será apresentada durante a programação do dia 13 de setembro e começará a receber oficialmente os visitantes no dia seguinte.

O CEO do Beto Carrero World, Alex Murad, afirma que a experiência deverá ser diferente até mesmo para quem já conhece a atração.

“A Fire Whip está melhor em todos os sentidos. Quem já conhece a atração vai ter a sensação de estar em uma montanha-russa diferente, porque ela está muito mais confortável e rápida. É uma experiência totalmente nova, sem perder a essência radical que sempre fez parte da Fire Whip”, diz.

Mudança marca nova fase no parque

A despedida da Star Mountain e o retorno da FireWhip acontecem praticamente ao mesmo tempo e marcam uma mudança no conjunto de atrações do Beto Carrero World.

De um lado, o parque encerra uma montanha-russa que fez parte de sua história por mais de 30 anos. Do outro, entrega ao público uma versão renovada de uma das atrações radicais do complexo, após um investimento de mais de R$ 24 milhões.