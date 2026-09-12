ECONOMIA
Mega-Sena sorteia R$ 85 milhões neste domingo
No último concurso, não houve vencedores
Por Redação
A Caixa Econômica Federal sorteará neste domingo, 13, o prêmio estimado em R$ 85 milhões da Mega-Sena. As seis dezenas do concurso 3.057 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado, 12, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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No último concurso, foram sorteados os números 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56 e nenhum apostador acertou as seis dezenas. Por outro lado, 50 apostas foram ganhadoras após acertarem as cinco dezenas. Elas receberão R$ 45.990,43 cada