Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

iPhones antigos ficarão até R$ 2 mil mais caros; saiba valores

A Apple disse que seus produtos poderiam ficar mais caros por conta da alta do preço dos chips

Carla Melo
Por
iPhone Air entrou na lista de aumentos
iPhone Air entrou na lista de aumentos - Foto: Divulgação

A Apple anunciou o aumento do preço das versões antigas do iPhone, logo após revelar os novos aparelhos celulares da empresa. O aumento dos valores dos aparelhos lançados há cerca de um ano podem chegar a até R$ 2 mil.

Na quarta-feira, 9, a Apple anunciou o iPhone Duo, 18 Pro e 18 Pro Max. Mas, ao contrário do que a empresa comumente faz, em abaixar o valor dos aparelhos antigos quando anunciado novas versões, o que aconteceu foi totalmente ao contrário.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira os aparelhos que ficaram mais caros:

iPhone Air

O modelo ultrafino que tinha sido lançado em 2025 registrou a maior alta. Até terça-feira, 8, a versão com 1 TB de armazenamento era vendida no site da Apple por R$ 13.499. Agora, ela é anunciada por R$ 15.499.

Nas outras opções do iPhone Air, o preço dos celulares sofreu aumento de R$ 500. A versão com 256 GB passou de R$ 10.499 para R$ 10.999, enquanto a opção de 512 GB saiu de R$ 11.999 para R$ 12.499.

Outras versões de iPhone

O iPhone 16, o iPhone 17 e o iPhone 17 e ficaram de R$ 200 e R$ 300 mais caros, variando conforme o espaço de armazenamento.

Leia Também:

TURISMO

Adeus à Star Mountain: Beto Carrero fecha atração clássica após mais de 30 anos
Adeus à Star Mountain: Beto Carrero fecha atração clássica após mais de 30 anos imagem

ECONOMIA

Evento em Salvador discute oportunidades geradas pela Economia do Mar
Evento em Salvador discute oportunidades geradas pela Economia do Mar imagem

DESDE O PLANO REAL

Inflação no governo Lula é a menor antes de eleição desde 1994
Inflação no governo Lula é a menor antes de eleição desde 1994 imagem

A Apple também deixou de vender em seu site o iPhone 17 Pro e Pro Max e o iPhone 16 Plus. Mas, assim como as demais versões, esses modelos ainda são anunciados em outros varejistas.

Custos de chips pressionam preços

Em junho, a empresa anunciou que os seus produtos poderiam ficar mais caros por conta do aumento dos custos com chips de memória.

"Infelizmente, os aumentos de preços são inevitáveis", disse o CEO da empresa, Tim Cook, em entrevista ao Wall Street Journal. "Estamos fazendo o possível para mitigar os enormes aumentos que estão sendo repassados para nós e tentando proteger os nossos clientes desses aumentos, mas a situação se tornou insustentável".

O CEO, entretanto, destacou que a situação tinha se tornado "insustentável" após parceiros repassarem aumentos "exorbitantes".

A oferta de chips de memória tem diminuído à medida que fabricantes direcionam seus investimentos para a produção de chips mais avançados, voltados para data centers de inteligência artificial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

economia iphone mundo tecnologia

Relacionadas

Mais lidas