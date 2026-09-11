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Evento em Salvador discute oportunidades geradas pela Economia do Mar

Debate terá participação de Eduardo Athayde, Isabela Suarez e José Raimundo Zacarias

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Programação busca aproximar o potencial da Baía de Todos os Santos de novos projetos e investimentos
Programação busca aproximar o potencial da Baía de Todos os Santos de novos projetos e investimentos - Foto: Divulgação

A importância da economia do mar para o desenvolvimento da Bahia será tema da próxima edição da Sexta da Construção, em Salvador. Com o tema “Economia do Mar: vetor para o desenvolvimento da Bahia”, o encontro vai reunir especialistas para discutir o potencial do setor e as oportunidades de novos empreendimentos. O evento ocorre no dia 18 de novembro, na sede da Sinduscom, na Pituba.

A proposta é debater como atividades ligadas ao mar podem contribuir para o crescimento econômico do estado, com atenção à sustentabilidade dos resultados e à criação de novas oportunidades para o setor produtivo.

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A discussão também terá como ponto de partida a vocação de Salvador, cidade localizada às margens da Baía de Todos os Santos e que possui forte atuação nos segmentos náutico e turístico.

O encontro contará com a participação de Eduardo Athayde, Isabela Suarez e José Raimundo Zacarias. As inscrições estão abertas pela internet.

Evento destaca a vocação de Salvador para atividades náuticas e turísticas
Evento destaca a vocação de Salvador para atividades náuticas e turísticas - Foto: Divulgação
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