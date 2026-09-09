Apple quebra recorde com iPhone mais caro da história; veja preço

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A Apple entrou no mercado de celulares dobráveis nesta quarta-feira, 9, com o lançamento do iPhone Duo. O aparelho chega ao Brasil com preços entre R$ 21.999 e R$ 30.999, dependendo da capacidade de armazenamento, e marca uma mudança no formato tradicional dos smartphones da empresa.

Fechado, o iPhone Duo tem uma tela externa de 5,4 polegadas, que permite utilizar praticamente todos os recursos do iOS. Ao abrir o aparelho, o usuário encontra uma tela única de 7,6 polegadas, ampliando o espaço para vídeos, aplicativos e outras funções.

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iPhone Duo tem duas telas e permite usar apps lado a lado

A tela interna do iPhone dobrável fica pouco abaixo das 8,3 polegadas do iPad Mini. O espaço adicional permite aproveitar recursos específicos em aplicativos de terceiros, como a visualização ampliada para reuniões no Zoom.

Também é possível abrir dois aplicativos simultaneamente na tela interna. Até o lançamento do Duo, esse recurso era exclusivo dos iPads dentro do ecossistema da Apple.

Para reforçar a estrutura do aparelho, a empresa utilizou titânio na carcaça. A Apple afirma ainda que uma textura aplicada ao display interno ajuda a reduzir o vinco característico de telas dobráveis.

Primeiro iPhone com suporte à Apple Pencil

Outra novidade está na compatibilidade com a Apple Pencil. O iPhone Duo é o primeiro smartphone da marca a oferecer suporte à caneta, recurso que até então estava restrito aos iPads.

O conjunto fotográfico conta com quatro câmeras:

duas câmeras traseiras de 48 megapixels;

uma câmera frontal externa de 12 megapixels;

uma câmera interna sob a tela, com gravação em Full HD (1080p).

iPhone Duo abandona Face ID e chip físico

O novo modelo também rompe com algumas características presentes nos iPhones atuais. O iPhone Duo não possui reconhecimento facial, tecnologia utilizada pela Apple desde o iPhone X.

No lugar do Face ID, a autenticação biométrica é feita por leitor de impressões digitais na lateral do aparelho.

O modelo também não tem entrada para chip físico. A conexão com a operadora ocorre exclusivamente por eSIM, o chip virtual utilizado em smartphones compatíveis.

Quanto custa o iPhone Duo?

O iPhone Duo entra em pré-venda em 16 de outubro, enquanto as entregas começam no dia 23 do mesmo mês. Os preços são:

iPhone Duo 256 GB: R$ 21.999;

iPhone Duo 512 GB: R$ 23.499;

iPhone Duo 1 TB: R$ 26.499;

iPhone Duo 2 TB: R$ 30.999.

Rumores sobre iPhone dobrável começaram antes do lançamento

A chegada do iPhone dobrável já era especulada havia alguns anos. Em 2024, o site de tecnologia The Information informou que a Apple avaliava lançar um aparelho desse tipo em 2026.

Na época, a publicação apontou que a empresa buscava fornecedores na Ásia para a fabricação de componentes e que o projeto era identificado internamente pelo codinome V68. A Apple não havia confirmado as informações.

Para Filipe Espósito, especialista que acompanha a empresa há 17 anos, o modelo dobrável deve representar a principal novidade para os usuários da Apple, embora fabricantes como Samsung e Huawei já trabalhem com esse formato há mais tempo.

Como o iPhone mudou desde o primeiro modelo

O lançamento do Duo representa outra grande mudança na trajetória do smartphone da Apple. Desde o primeiro aparelho, em 2007, a empresa alterou tecnologias, conexões, design e recursos do iPhone.