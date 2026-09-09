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iPhone dobrável da Apple: saiba quando lança, preço e outros detalhes
Também vão ser lançados modelos da linha iPhone 18
Uma das maiores mudanças no iPhone em anos deve ser anunciada nesta quarta-feira, 9, pela Apple. A empresa deve lançar seu primeiro celular dobrável, segundo fontes da Bloomberg e do jornal The New York Times.
O modelo deve ser apresentado no evento da Apple marcado para esta quarta, a partir das 14h (horário de Brasília), no Steve Jobs Theater, no Apple Park, a sede da empresa.
Na ocasião, é provável que também sejam apresentados outros modelos da linha iPhone 18, como os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.
Além dos smartphones, a Apple deve lançar diversos novos produtos, como Apple Watch, AirPods e aparelhos para casa. Mas o protagonismo deverá mesmo ficar com os novos iPhones.
O site de tecnologia The Information já havia noticiado, em 2024, que a Apple poderia lançar um modelo dobrável em 2026.
A Apple seguiria, como o novo modelo, um movimento iniciado anos antes por concorrentes como a Samsung, que entrou no mercado de celulares dobráveis em 2019.
De acordo com o portal The Information, a Apple buscava fornecedores na Ásia para fabricar componentes do aparelho e havia dado ao projeto o codinome interno V68. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre os rumores.
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Detalhes do primeiro iPhone dobrável
O aparelho, que terá o mesmo processador do 18 Pro e 18 Pro Max, deve adotar um formato semelhante ao de um livro, abrindo para revelar uma tela interna muito maior.
Quando fechado, o aparelho deve ter uma tela externa de aproximadamente 5,5 polegadas. Aberto, o display interno pode chegar a 7,8 polegadas, aproximando a experiência da de um pequeno tablet. Outras estimativas colocam a tela interna em cerca de 7,6 polegadas.
Como serão os iPhone 18 Pro e Pro Max
Os iPhone 18 Pro e Pro Max manterão boa parte do desenho da geração atual, mas terão mudanças importantes em componentes internos, câmeras, bateria e na parte frontal, conforme a Bloomberg. As especificações não foram confirmadas pela Apple.
Uma das principais novidades estará dentro dos aparelhos. A Apple deve estrear o A20 Pro, novo processador destinado aos modelos premium e produzido com tecnologia de 2 nanômetros.
A mudança se destaca como uma evolução em relação ao processo de 3 nanômetros utilizado na geração anterior e deve trazer ganhos de desempenho e eficiência energética.
O nanômetro é uma unidade de medida usada para indicar a escala dos componentes de um chip. Dentro de um processador existem bilhões de transistores, pequenas estruturas que funcionam como interruptores e são responsáveis por realizar operações matemáticas e lógicas.
E quanto menor esse número maior a quantidade de transistores que pode ser colocada em uma mesma área, o que pode resultar em mais desempenho e menor consumo de energia.
Além disso, os aparelhos devem ter 12 GB de memória RAM nos modelos Pro. A maior quantidade de memória pode ajudar especialmente em tarefas de inteligência artificial, processamento de imagens e no uso simultâneo de aplicativos mais pesados.
Já os tamanhos das telas devem permanecer igual: de 6,3 polegadas no iPhone 18 Pro e 6,9 polegadas no Pro Max. A câmera pode ser uma das maiores mudanças da geração.
O principal rumor é a chegada de uma abertura variável na câmera principal, tecnologia inédita nos iPhones e que estaria presente no 18 Pro Max, segundo a Bloomberg.
Atualmente, a abertura da lente principal é fixa. Com um mecanismo variável, o aparelho poderia controlar quanto de luz chega ao sensor, permitindo maior flexibilidade em situações de iluminação diferentes e também mais controle sobre profundidade de campo. O modelo Pro Max também deve ganhar uma bateria maior.
Quanto vai custar?
O consumidor deve se preparar para pagar mais por conta da crise atual de chips, que vem onerando todas as empresas.
Ainda segundo a Bloomberg, a Apple pode absorver parte desses custos e limitar o aumento a cerca de US$ 100.
Nesse cenário, o Pro começaria em US$ 1.199 (R$ 6.102) e o Pro Max, em US$ 1.299 (R$ 6.611). O iPhone dobrável, por sua vez, tem preços estimados a partir de US$ 1.999 (R$ 6.102).
A Apple deve abrir a pré-venda dos novos iPhones já no próximo sábado, 12. Os aparelhos poderiam chegar às lojas uma semana depois, em 18 de setembro. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Apple.
No Brasil, as vendas costumam começar semanas depois.
Confira abaixo as principais mudanças do iPhone desde o lançamento:
- 2007: Apple lança o primeiro iPhone com tela multitoque;
- 2008: iPhone 3G chega com conexão 3G e loja de aplicativos, a App Store;
- 2011: Siri é lançada oficialmente integrada ao iPhone 4S;
- 2012: conexão 4G chega ao iPhone 5;
- 2013: sensor de impressão digital (Touch ID) chega ao iPhone 5S;
- 2017: iPhone ganha carregamento sem fio, a partir do iPhone 8;
- 2018: iPhone XS Max chega com a maior tela já usada em um iPhone;
- 2020: Apple retoma design semelhante ao do iPhone 4 no iPhone 12, que também ganha conexão 5G;
- 2022: iPhone 14 Pro e Pro Max ganham entalhe interativo na tela, chamado de Ilha Dinâmica (Dynamic Island);
- 2023: iPhone abandona a conexão própria Lightning e ganha USB-C, já presente em aparelhos Android;
- 2025: iPhone reformula totalmente o design da linha Pro e Pro Max e lança uma nova categoria: o iPhone Air, um smartphone ultrafino.