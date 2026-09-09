iPhone dobrável da Apple: saiba quando lança, preço e outros detalhes

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Uma das maiores mudanças no iPhone em anos deve ser anunciada nesta quarta-feira, 9, pela Apple. A empresa deve lançar seu primeiro celular dobrável, segundo fontes da Bloomberg e do jornal The New York Times.

O modelo deve ser apresentado no evento da Apple marcado para esta quarta, a partir das 14h (horário de Brasília), no Steve Jobs Theater, no Apple Park, a sede da empresa.

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Na ocasião, é provável que também sejam apresentados outros modelos da linha iPhone 18, como os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Além dos smartphones, a Apple deve lançar diversos novos produtos, como Apple Watch, AirPods e aparelhos para casa. Mas o protagonismo deverá mesmo ficar com os novos iPhones.

O site de tecnologia The Information já havia noticiado, em 2024, que a Apple poderia lançar um modelo dobrável em 2026.

A Apple seguiria, como o novo modelo, um movimento iniciado anos antes por concorrentes como a Samsung, que entrou no mercado de celulares dobráveis em 2019.

De acordo com o portal The Information, a Apple buscava fornecedores na Ásia para fabricar componentes do aparelho e havia dado ao projeto o codinome interno V68. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre os rumores.

Detalhes do primeiro iPhone dobrável

O aparelho, que terá o mesmo processador do 18 Pro e 18 Pro Max, deve adotar um formato semelhante ao de um livro, abrindo para revelar uma tela interna muito maior.

Quando fechado, o aparelho deve ter uma tela externa de aproximadamente 5,5 polegadas. Aberto, o display interno pode chegar a 7,8 polegadas, aproximando a experiência da de um pequeno tablet. Outras estimativas colocam a tela interna em cerca de 7,6 polegadas.

Imagem renderizada mostra como pode ser o visual do iPhone Fold sendo aberto - Foto: Reprodução | Mashable

Como serão os iPhone 18 Pro e Pro Max

Os iPhone 18 Pro e Pro Max manterão boa parte do desenho da geração atual, mas terão mudanças importantes em componentes internos, câmeras, bateria e na parte frontal, conforme a Bloomberg. As especificações não foram confirmadas pela Apple.

Uma das principais novidades estará dentro dos aparelhos. A Apple deve estrear o A20 Pro, novo processador destinado aos modelos premium e produzido com tecnologia de 2 nanômetros.

A mudança se destaca como uma evolução em relação ao processo de 3 nanômetros utilizado na geração anterior e deve trazer ganhos de desempenho e eficiência energética.

O nanômetro é uma unidade de medida usada para indicar a escala dos componentes de um chip. Dentro de um processador existem bilhões de transistores, pequenas estruturas que funcionam como interruptores e são responsáveis por realizar operações matemáticas e lógicas.

E quanto menor esse número maior a quantidade de transistores que pode ser colocada em uma mesma área, o que pode resultar em mais desempenho e menor consumo de energia.

Além disso, os aparelhos devem ter 12 GB de memória RAM nos modelos Pro. A maior quantidade de memória pode ajudar especialmente em tarefas de inteligência artificial, processamento de imagens e no uso simultâneo de aplicativos mais pesados.

Já os tamanhos das telas devem permanecer igual: de 6,3 polegadas no iPhone 18 Pro e 6,9 polegadas no Pro Max. A câmera pode ser uma das maiores mudanças da geração.

O principal rumor é a chegada de uma abertura variável na câmera principal, tecnologia inédita nos iPhones e que estaria presente no 18 Pro Max, segundo a Bloomberg.

Atualmente, a abertura da lente principal é fixa. Com um mecanismo variável, o aparelho poderia controlar quanto de luz chega ao sensor, permitindo maior flexibilidade em situações de iluminação diferentes e também mais controle sobre profundidade de campo. O modelo Pro Max também deve ganhar uma bateria maior.

Quanto vai custar?

O consumidor deve se preparar para pagar mais por conta da crise atual de chips, que vem onerando todas as empresas.

Ainda segundo a Bloomberg, a Apple pode absorver parte desses custos e limitar o aumento a cerca de US$ 100.

Nesse cenário, o Pro começaria em US$ 1.199 (R$ 6.102) e o Pro Max, em US$ 1.299 (R$ 6.611). O iPhone dobrável, por sua vez, tem preços estimados a partir de US$ 1.999 (R$ 6.102).

A Apple deve abrir a pré-venda dos novos iPhones já no próximo sábado, 12. Os aparelhos poderiam chegar às lojas uma semana depois, em 18 de setembro. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Apple.

No Brasil, as vendas costumam começar semanas depois.

Confira abaixo as principais mudanças do iPhone desde o lançamento: