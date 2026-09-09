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iPhone dobrável da Apple: saiba quando lança, preço e outros detalhes

Também vão ser lançados modelos da linha iPhone 18

Edvaldo Sales
Por
Também vão ser lançados modelos da linha iPhone 18
Também vão ser lançados modelos da linha iPhone 18 - Foto: AFP

Uma das maiores mudanças no iPhone em anos deve ser anunciada nesta quarta-feira, 9, pela Apple. A empresa deve lançar seu primeiro celular dobrável, segundo fontes da Bloomberg e do jornal The New York Times.

O modelo deve ser apresentado no evento da Apple marcado para esta quarta, a partir das 14h (horário de Brasília), no Steve Jobs Theater, no Apple Park, a sede da empresa.

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Na ocasião, é provável que também sejam apresentados outros modelos da linha iPhone 18, como os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Além dos smartphones, a Apple deve lançar diversos novos produtos, como Apple Watch, AirPods e aparelhos para casa. Mas o protagonismo deverá mesmo ficar com os novos iPhones.

O site de tecnologia The Information já havia noticiado, em 2024, que a Apple poderia lançar um modelo dobrável em 2026.

A Apple seguiria, como o novo modelo, um movimento iniciado anos antes por concorrentes como a Samsung, que entrou no mercado de celulares dobráveis em 2019.

De acordo com o portal The Information, a Apple buscava fornecedores na Ásia para fabricar componentes do aparelho e havia dado ao projeto o codinome interno V68. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre os rumores.

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Detalhes do primeiro iPhone dobrável

O aparelho, que terá o mesmo processador do 18 Pro e 18 Pro Max, deve adotar um formato semelhante ao de um livro, abrindo para revelar uma tela interna muito maior.

Quando fechado, o aparelho deve ter uma tela externa de aproximadamente 5,5 polegadas. Aberto, o display interno pode chegar a 7,8 polegadas, aproximando a experiência da de um pequeno tablet. Outras estimativas colocam a tela interna em cerca de 7,6 polegadas.

Imagem renderizada mostra como pode ser o visual do iPhone Fold sendo aberto
Imagem renderizada mostra como pode ser o visual do iPhone Fold sendo aberto - Foto: Reprodução | Mashable

Como serão os iPhone 18 Pro e Pro Max

Os iPhone 18 Pro e Pro Max manterão boa parte do desenho da geração atual, mas terão mudanças importantes em componentes internos, câmeras, bateria e na parte frontal, conforme a Bloomberg. As especificações não foram confirmadas pela Apple.

Uma das principais novidades estará dentro dos aparelhos. A Apple deve estrear o A20 Pro, novo processador destinado aos modelos premium e produzido com tecnologia de 2 nanômetros.

A mudança se destaca como uma evolução em relação ao processo de 3 nanômetros utilizado na geração anterior e deve trazer ganhos de desempenho e eficiência energética.

O nanômetro é uma unidade de medida usada para indicar a escala dos componentes de um chip. Dentro de um processador existem bilhões de transistores, pequenas estruturas que funcionam como interruptores e são responsáveis por realizar operações matemáticas e lógicas.

E quanto menor esse número maior a quantidade de transistores que pode ser colocada em uma mesma área, o que pode resultar em mais desempenho e menor consumo de energia.

Além disso, os aparelhos devem ter 12 GB de memória RAM nos modelos Pro. A maior quantidade de memória pode ajudar especialmente em tarefas de inteligência artificial, processamento de imagens e no uso simultâneo de aplicativos mais pesados.

Já os tamanhos das telas devem permanecer igual: de 6,3 polegadas no iPhone 18 Pro e 6,9 polegadas no Pro Max. A câmera pode ser uma das maiores mudanças da geração.

O principal rumor é a chegada de uma abertura variável na câmera principal, tecnologia inédita nos iPhones e que estaria presente no 18 Pro Max, segundo a Bloomberg.

Atualmente, a abertura da lente principal é fixa. Com um mecanismo variável, o aparelho poderia controlar quanto de luz chega ao sensor, permitindo maior flexibilidade em situações de iluminação diferentes e também mais controle sobre profundidade de campo. O modelo Pro Max também deve ganhar uma bateria maior.

Quanto vai custar?

O consumidor deve se preparar para pagar mais por conta da crise atual de chips, que vem onerando todas as empresas.

Ainda segundo a Bloomberg, a Apple pode absorver parte desses custos e limitar o aumento a cerca de US$ 100.

Nesse cenário, o Pro começaria em US$ 1.199 (R$ 6.102) e o Pro Max, em US$ 1.299 (R$ 6.611). O iPhone dobrável, por sua vez, tem preços estimados a partir de US$ 1.999 (R$ 6.102).

A Apple deve abrir a pré-venda dos novos iPhones já no próximo sábado, 12. Os aparelhos poderiam chegar às lojas uma semana depois, em 18 de setembro. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Apple.

No Brasil, as vendas costumam começar semanas depois.

Confira abaixo as principais mudanças do iPhone desde o lançamento:

  • 2007: Apple lança o primeiro iPhone com tela multitoque;
  • 2008: iPhone 3G chega com conexão 3G e loja de aplicativos, a App Store;
  • 2011: Siri é lançada oficialmente integrada ao iPhone 4S;
  • 2012: conexão 4G chega ao iPhone 5;
  • 2013: sensor de impressão digital (Touch ID) chega ao iPhone 5S;
  • 2017: iPhone ganha carregamento sem fio, a partir do iPhone 8;
  • 2018: iPhone XS Max chega com a maior tela já usada em um iPhone;
  • 2020: Apple retoma design semelhante ao do iPhone 4 no iPhone 12, que também ganha conexão 5G;
  • 2022: iPhone 14 Pro e Pro Max ganham entalhe interativo na tela, chamado de Ilha Dinâmica (Dynamic Island);
  • 2023: iPhone abandona a conexão própria Lightning e ganha USB-C, já presente em aparelhos Android;
  • 2025: iPhone reformula totalmente o design da linha Pro e Pro Max e lança uma nova categoria: o iPhone Air, um smartphone ultrafino.
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