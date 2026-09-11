MILHÕES NA CONTA
Mega-Sena 3056: 50 apostadores ganham bolada na quina; veja cidades
Valor do prêmio está acumulado desde as última edições
O valor da Mega-Sena acumulou novamente e saltou de R$ 75,9 milhões para R$ 85 milhões. A informação foi anunciada após o sorteio do Concurso nº 3056, na noite desta quinta-feira, 10, em São Paulo, após ninguém acertar as seis dezenas premiadas.
Ao todo, cerca de 50 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 45.990,43 para casa. Já 3.344 pessoas fizeram a aposta correta da quadra, ganhando o montante de R$ 1.133,49 cada.
Confira as cidades dos ganhadores da quina:
- Campo Grande-MS
- Corguinho-MS
- Espírito Santo do Pinhal-SP
- Fortaleza-CE
- Igarapava-SP
- Iracemápolis-SP
- Itajaí-SC
- Maceió-AL
- Natal-RN
- Ribeirão Preto-SP
- Rio de Janeiro-RJ
- Santa Fé-PR
- São Bernardo do Campo-SP
- São Gotardo-MG
- São Paulo-SP
- Sorocaba-SP
Os números sorteados foram 14-21-25-40-51-56 e o próximo concurso será realizado no domingo, 13. A aposta mínima custa R$ 6, e o cliente tem direito a escolher seis dezenas entre os números 1 e 60.
As apostas podem ser realizadas nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Elas devem ser registradas oficialmente até 20h do dia do sorteio.
Leia Também:
Apostas na Bahia
Na Bahia, 95 pessoas acertaram a quadra e levaram R$ 121.283,43 ao todo. Moradores de cerca de 44 municípios baianos acertaram as apostas, ganhando R$ 1.133,49 cada.
Capital do estado, Salvador concentrou a maior quantidade de apostas e premiações, com 28 ao todo. A lista seguiu com Feira de Santana, que registrou 8 ganhadores; Lauro de Freitas, que registrou 6 e Vitória da Conquista, onde 5 pessoas ganharam.