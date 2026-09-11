Mega-Sena 3056: 50 apostadores ganham bolada na quina; veja cidades

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O valor da Mega-Sena acumulou novamente e saltou de R$ 75,9 milhões para R$ 85 milhões. A informação foi anunciada após o sorteio do Concurso nº 3056, na noite desta quinta-feira, 10, em São Paulo, após ninguém acertar as seis dezenas premiadas.

Ao todo, cerca de 50 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 45.990,43 para casa. Já 3.344 pessoas fizeram a aposta correta da quadra, ganhando o montante de R$ 1.133,49 cada.

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Confira as cidades dos ganhadores da quina:

Campo Grande-MS

Corguinho-MS

Espírito Santo do Pinhal-SP

Fortaleza-CE

Igarapava-SP

Iracemápolis-SP

Itajaí-SC

Maceió-AL

Natal-RN

Ribeirão Preto-SP

Rio de Janeiro-RJ

Santa Fé-PR

São Bernardo do Campo-SP

São Gotardo-MG

São Paulo-SP

Sorocaba-SP

Os números sorteados foram 14-21-25-40-51-56 e o próximo concurso será realizado no domingo, 13. A aposta mínima custa R$ 6, e o cliente tem direito a escolher seis dezenas entre os números 1 e 60.

As apostas podem ser realizadas nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Elas devem ser registradas oficialmente até 20h do dia do sorteio.

Apostas na Bahia

Na Bahia, 95 pessoas acertaram a quadra e levaram R$ 121.283,43 ao todo. Moradores de cerca de 44 municípios baianos acertaram as apostas, ganhando R$ 1.133,49 cada.

Capital do estado, Salvador concentrou a maior quantidade de apostas e premiações, com 28 ao todo. A lista seguiu com Feira de Santana, que registrou 8 ganhadores; Lauro de Freitas, que registrou 6 e Vitória da Conquista, onde 5 pessoas ganharam.