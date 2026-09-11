Rogério Marinho manda recado a Edson Fachin de olho em Moraes

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O senador e líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), cobrou do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a retirada do sigilo dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. A manifestação ocorreu após a Corte retirar o sigilo de parte da investigação sobre o Banco Master.

Em publicação nas redes sociais, Marinho afirmou que Fachin deveria aplicar aos inquéritos que estavam sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes o mesmo critério adotado no caso do banco.

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Cobrança por transparência

A manifestação ocorreu depois que Edson Fachin solicitou ao ministro André Mendonça, relator do caso Banco Master, a retirada do sigilo de parte dos autos. Mendonça atendeu ao pedido na noite da quinta-feira, 10.

Marinho afirmou que Fachin havia atendido a uma solicitação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu que o mesmo procedimento seja adotado nas outras investigações.

“Vou parabenizar o ministro Fachin que atendeu o pedido do Lula, e esperar que a mesma régua seja utilizada no famigerado inquérito das fake news e milícias digitais”, escreveu o senador.

Vou parabenizar o ministro Fachin que atendeu o pedido do Lula, e esperar que a mesma régua seja utilizada no famigerado inquérito das fakes News, e milícias digitais, para que a sociedade possa entender o nível de perseguição e descumprimento da lei praticados por AM. https://t.co/YI7x2f16qI — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) September 11, 2026

Senador coordena campanha de Flávio

Na sequência da publicação, Marinho fez críticas à condução dos inquéritos por Alexandre de Moraes e questionou procedimentos adotados pelo ministro.

Rogério Marinho coordena a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.