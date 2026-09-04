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AVANÇO DAS OBRAS

Inema concede licença para expansão do metrô até o Campo Grande

CTB foi autorizada a suprimir vegetação e promover manejo da fauna

Anderson Ramos
Por
Estação do metrô do Campo Grande deve ser entregue no segundo semestre de 2029.
Estação do metrô do Campo Grande deve ser entregue no segundo semestre de 2029. - Foto: Divulgação/CCR
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O Instituto o Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizou de supressão da vegetação nativa pelo prazo de dois anos, para obras de implantação da expansão subterrânea do Tramo IV do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que liga a Estação da Lapa ao Campo Grande.

A portaria que autoriza a medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 4. O pedido foi feito pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB), que está tocando a obra.

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Na mesma portaria, o Inema também deu aval para que a CTB promova o manejo da fauna nos próximos dois anos, para Salvamento da Fauna Silvestre.

No documento, o Inema exige que a CTB apresente com antecedência mínima de 45 dias, o cronograma de execução das atividades de supressão da vegetação.

O que já se sabe sobre o novo trecho?

As obras da expansão entre a Estação da Lapa e o Campo Grande, chamada de Tramo 4 da Linha 1, foram autorizadas em abril deste ano.

O projeto prevê cerca de 1,1 km de túnel subterrâneo. O metrô sairá da Lapa, passará por baixo da Avenida Joana Angélica e da região do Politeama, até chegar ao Largo do Campo Grande.

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Confira os principais detalhes da obra:

  • investimento previsto de aproximadamente R$ 1,16 bilhão, com recursos do Novo PAC e do governo da Bahia;
  • expectativa de atendimento de cerca de 11,5 mil passageiros por dia;
  • prazo estimado de 40 meses de obras, com previsão de entrega no segundo semestre de 2029.
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