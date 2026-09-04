Inema concede licença para expansão do metrô até o Campo Grande

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O Instituto o Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizou de supressão da vegetação nativa pelo prazo de dois anos, para obras de implantação da expansão subterrânea do Tramo IV do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que liga a Estação da Lapa ao Campo Grande.

A portaria que autoriza a medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 4. O pedido foi feito pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB), que está tocando a obra.

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Na mesma portaria, o Inema também deu aval para que a CTB promova o manejo da fauna nos próximos dois anos, para Salvamento da Fauna Silvestre.

No documento, o Inema exige que a CTB apresente com antecedência mínima de 45 dias, o cronograma de execução das atividades de supressão da vegetação.

O que já se sabe sobre o novo trecho?

As obras da expansão entre a Estação da Lapa e o Campo Grande, chamada de Tramo 4 da Linha 1, foram autorizadas em abril deste ano.

O projeto prevê cerca de 1,1 km de túnel subterrâneo. O metrô sairá da Lapa, passará por baixo da Avenida Joana Angélica e da região do Politeama, até chegar ao Largo do Campo Grande.

Confira os principais detalhes da obra: