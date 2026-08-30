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Vagão exclusivo para as mulheres: ação ganha mais dias no metrô de Salvador

Depois da fase piloto durante o Agosto Lilás, SPM prolonga o tempo de execução do projeto

Alice Paulilo
Por
Vagão exclusivo para as mulheres no Metrô de Salvador terá mais dias
Vagão exclusivo para as mulheres no Metrô de Salvador terá mais dias - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Carro para Mulheres, ação que garante um espaço exclusivo para as mulheres no Metrô de Salvador. A iniciativa, que integrou a programação do Agosto Lilás, permanecerá por mais tempo em operação. A oficialização da continuidade do serviço ocorrerá nesta segunda-feira, 31.

Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), após a fase piloto do projeto, considerada positiva, o Vagão Lilás passa a ter continuidade na mesma organização de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 20h, horários de pico do sistema.

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Durante a ação, no modal, além das Polícias Militar e Civil e dos agentes de segurança do metrô, promotoras, identificadas com camisas lilás, irão orientar os usuários sobre o funcionamento da iniciativa e a importância do respeito às mulheres no transporte público.

Ainda de acordo com a SPM, a campanha visa acolher as mulheres vítimas de violência e conscientizar o público quanto a segurança e proteção do público feminino.

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Serviço

  • O que: Carro para Mulheres no Metrô de Salvador
  • Horários: Das 6h às 9h e das 17h às 20h
  • Funcionamento: De segunda a sexta-feira
  • Objetivo: Prevenir casos de importunação sexual, ampliar a segurança das mulheres e promover a conscientização sobre o combate à violência contra as mulheres no transporte público.
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Tags

metrô mulheres Vagão Lilás

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