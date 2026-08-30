SALVADOR
Vagão exclusivo para as mulheres: ação ganha mais dias no metrô de Salvador
Depois da fase piloto durante o Agosto Lilás, SPM prolonga o tempo de execução do projeto
O Carro para Mulheres, ação que garante um espaço exclusivo para as mulheres no Metrô de Salvador. A iniciativa, que integrou a programação do Agosto Lilás, permanecerá por mais tempo em operação. A oficialização da continuidade do serviço ocorrerá nesta segunda-feira, 31.
Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), após a fase piloto do projeto, considerada positiva, o Vagão Lilás passa a ter continuidade na mesma organização de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 20h, horários de pico do sistema.
Durante a ação, no modal, além das Polícias Militar e Civil e dos agentes de segurança do metrô, promotoras, identificadas com camisas lilás, irão orientar os usuários sobre o funcionamento da iniciativa e a importância do respeito às mulheres no transporte público.
Ainda de acordo com a SPM, a campanha visa acolher as mulheres vítimas de violência e conscientizar o público quanto a segurança e proteção do público feminino.
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Serviço
- O que: Carro para Mulheres no Metrô de Salvador
- Horários: Das 6h às 9h e das 17h às 20h
- Funcionamento: De segunda a sexta-feira
- Objetivo: Prevenir casos de importunação sexual, ampliar a segurança das mulheres e promover a conscientização sobre o combate à violência contra as mulheres no transporte público.