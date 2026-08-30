Vagão exclusivo para as mulheres: ação ganha mais dias no metrô de Salvador

Siga o A TARDE no Google

O Carro para Mulheres, ação que garante um espaço exclusivo para as mulheres no Metrô de Salvador. A iniciativa, que integrou a programação do Agosto Lilás, permanecerá por mais tempo em operação. A oficialização da continuidade do serviço ocorrerá nesta segunda-feira, 31.

Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), após a fase piloto do projeto, considerada positiva, o Vagão Lilás passa a ter continuidade na mesma organização de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 20h, horários de pico do sistema.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação, no modal, além das Polícias Militar e Civil e dos agentes de segurança do metrô, promotoras, identificadas com camisas lilás, irão orientar os usuários sobre o funcionamento da iniciativa e a importância do respeito às mulheres no transporte público.

Ainda de acordo com a SPM, a campanha visa acolher as mulheres vítimas de violência e conscientizar o público quanto a segurança e proteção do público feminino.

Serviço