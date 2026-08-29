Eventos provocam bloqueios no trânsito de Salvador neste domingo (30/08)

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Quem vai circular por Salvador neste domingo, 30, deve ficar atento às mudanças no trânsito provocadas por uma série de eventos programados em diferentes bairros da capital baiana. As intervenções começam ainda de madrugada e incluem bloqueios progressivos, desvios e instalação de barreiras em vias da orla, do Centro Administrativo da Bahia (CAB), do Comércio e de outras regiões da cidade.

A maior operação está relacionada à Meia Maratona Farol a Farol, que terá percurso entre a Barra e Itapuã e provocará alterações na circulação ao longo da orla durante a manhã. Também estão previstas mudanças para corridas, caminhadas, paradas da diversidade, manifestações religiosas e eventos culturais.

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Os horários e locais de interdição variam de acordo com cada programação, e a liberação das pistas ocorrerá de forma progressiva em alguns trechos, conforme a passagem dos participantes.

Meia Maratona Farol a Farol

A prova terá início das primeiras horas da manhã e provocará bloqueios progressivos conforme os atletas avançarem pelo percurso.

Entre 4h e 7h, a circulação será interrompida na Avenida Oceânica, em trechos entre a Rua Dr. Artur Neiva e a Curva da Paciência. Haverá intervenções nos sentidos Rio Vermelho, Itapuã e Barra.

Também entre 4h e 8h, serão afetadas a Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo e Rua Odilon Santos. No Largo da Mariquita, o trânsito será desviado para a Rua do Meio, no sentido Itapuã.

A partir das 4h, os bloqueios avançam pela região de Amaralina. Até 9h, haverá alterações na Rua Marquês de Monte Santo, Praça dos Jangadeiros, Avenida Amaralina, Largo de Amaralina e Avenida Octávio Mangabeira, até o Jardim de Alah.

Entre 4h e 10h, os bloqueios chegarão à Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o acesso ao Centro de Convenções Salvador, além da Via Célia Fontenele.

Já das 4h às 11h, as intervenções alcançarão outros trechos da Avenida Octávio Mangabeira, incluindo a área entre o retorno do Colégio IMEJA, na Boca do Rio, e o retorno da terceira ponte, além do trecho entre esse retorno e o acesso após o SESC Piatã.

Quem precisar seguir para Itapuã deverá utilizar um percurso alternativo formado pela Avenida Octávio Mangabeira, com retorno para o Costa Azul, Rua Artur de Azevedo Machado, Rua Dr. José Peroba, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luiz Viana Filho, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Ibirapitanga, Avenida Tamburugy, Rua Rio Trabogi, Avenida Orlando Gomes e Avenida Octávio Mangabeira.

Ainda das 4h às 11h, haverá bloqueio de uma faixa da Avenida Octávio Mangabeira entre o retorno após o SESC Piatã e a Praça de Piatã, além do trecho entre a saída da praça e o Largo da Sereia.

Também serão afetadas, no mesmo período, a Rua Aristides Mílton, no sentido Stella Maris, a Rua Prof. Souza Brito, a Rua Farol de Itapuã e a Praça Vinícius de Moraes.

Outro desvio será realizado da Avenida Octávio Mangabeira para a Avenida Dorival Caymmi, no sentido Stella Maris. Como alternativa, os motoristas poderão seguir pela Avenida Dorival Caymmi, Avenida Mãe Stella de Oxóssi e Avenida Alameda da Praia.

Para organizar a operação, serão instaladas quatro barreiras fixas a partir da meia-noite e 21 barreiras móveis a partir das 3h, distribuídas entre a Avenida Oceânica, Rio Vermelho, Amaralina, Boca do Rio e Itapuã.

Chicleteiros movimentam a Boca do Rio

Também no domingo, o 7º Encontro de Chicleteiros da Boca do Rio terá bloqueios progressivos entre 13h e 19h.

A intervenção ocorrerá na faixa da direita da Avenida Iemanjá, com saída em frente à Churrascaria Boi Preto, seguindo pela Avenida Simon Bolivar, Rua Antônio da Silva Coelho, Rua Luísa Marrin, Rua Simões Filho, Rua Abelardo Andrade de Carvalho e Rua Hélio Machado, onde fica o final de linha da Boca do Rio.

Corrida altera circulação no CAB

A região do Centro Administrativo da Bahia terá mudanças por causa do Circuito Porto Seguro Blue Run.

Os bloqueios ocorrerão das 5h30 às 9h em pontos da 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Avenidas, incluindo áreas próximas ao Viaduto Engenheiro Leonel Brizola, Assembleia Legislativa, estacionamento do TRE e Secretaria de Educação do Estado.

Motoristas que estiverem na Avenida Luís Viana Filho poderão usar o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola como alternativa de retorno.

Para os deslocamentos entre Centro e Sussuarana, as opções indicadas são Avenida Luís Viana Filho, 4ª Avenida e Avenida Ulisses Guimarães. No sentido contrário, o trajeto poderá ser feito pela Avenida Ulisses Guimarães, 4ª Avenida e Avenida Luís Viana Filho.

A operação terá duas barreiras fixas a partir das 4h30 e duas móveis a partir das 5h30.

Comércio recebe corrida e caminhada

No bairro do Comércio, a Corrida e Caminhada da Classe Trabalhadora provocará alterações entre 5h30 e 8h.

Serão interditados trechos da Avenida da França, Rua da Bélgica, Praça Maria Felipa e Avenida Lafayette Coutinho, nas proximidades do MAM.

Também haverá mudanças na Avenida da França, próximo ao Moinho, com deslocamento dos veículos para a faixa da esquerda, e na Avenida Engenheiro Oscar Pontes.

Quem vier da Cidade Baixa em direção ao Centro poderá utilizar a Avenida da França pela faixa da esquerda, Rua da Polônia, Avenida Estados Unidos, Túnel Américo Simas, Avenida Presidente Castelo Branco e Avenida Presidente Costa e Silva, entre outras opções.

Marcha para Jesus terá bloqueios no Jardim Nova Esperança

No Jardim Nova Esperança, a Marcha para Jesus vai provocar interrupções progressivas a partir das 15h.

O bloqueio será realizado na faixa da direita da Rua Simone Barradas, onde fica o Posto de Saúde João Roma, e na Rua Santo André, até a chegada na praça.

Pirajá terá alterações para o Arrastão da Ressaca de Labatut

O bairro de Pirajá também terá mudanças no trânsito durante o Arrastão da Ressaca de Labatut.

Das 14h às 22h, o fluxo será interrompido progressivamente em uma faixa da Rua Oito de Novembro, com saída na Praça General Labatut, e da Rua 24 de Agosto, com chegada no final de linha de Pirajá.

Duas barreiras móveis serão instaladas a partir das 14h: uma no cruzamento da Rua Oito de Novembro com a Praça General Labatut e outra na Rua 15 de Novembro com a Rua Oscar Seixas.

Bom Juá terá bloqueio para Parada LGBT+

A 2ª Parada LGBT+ do Bom Juá vai alterar o trânsito entre 14h e 21h.

O bloqueio será feito em uma faixa da Rua do Bom Juá, entre a Rua Soares Filho e a Praça Eunápio de Queiroz. O percurso terá saída na região da Mercearia e Bomboniere Vida Nova e retorno na chegada ao mesmo estabelecimento.

Uma barreira móvel será instalada às 14h no encontro da Rua Soares Filho com a Rua do Bom Juá. O tráfego será direcionado para o sentido Jaqueira do Carneiro.

Pernambués recebe 14ª Parada da Diversidade

Em Pernambués, a 14ª Parada da Diversidade terá interdições das 14h às 20h.

O percurso começa no Largo da Ventosa, no final de linha, e segue pela Rua Escritor Edson Carneiro e Rua Thomaz Gonzaga, terminando na Praça Artur Lago.

Quatro barreiras móveis progressivas serão utilizadas durante a operação, com intervenções nos acessos pela Avenida Luiz Viana Filho, Rua Escritor Edson Carneiro, Avenida Hilda e Rua Numa Pompílio Bitencourt.

Engenho Velho de Brotas terá bloqueios à tarde

A 10ª Parada LGBTQIAPN+ do Engenho Velho de Brotas também vai interferir na circulação de veículos.

Das 14h às 20h, o bloqueio progressivo atingirá a Rua Padre Luiz Figueira, com saída da Igreja Santa Luzia, além da Rua Almirante Alves Câmara e da Avenida Laurindo Régis, onde fica a chegada no Parque Solar Boa Vista.