SALVADOR
Vacinação de cães e gatos acontece em bairros de Salvador neste domingo (30/08)
Vacinação gratuita de cães e gatos será realizada em diferentes pontos da capital baiana
A vacinação contra a raiva de cães e gatos continua neste fim de semana em Salvador. A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026, coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), terá atendimento neste sábado, 29 e domingo, 30, com postos itinerantes e volantes distribuídos por diferentes pontos da capital.
A imunização é gratuita e busca ampliar a proteção dos animais e da população contra a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos.
A campanha começou em 20 de julho. A doença pode ser transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas e arranhões, além do contato com mucosas ou ferimentos. Como apresenta alta letalidade, a vacinação dos animais é considerada uma das principais formas de evitar a circulação e a transmissão do vírus.
De acordo com Danielle Dantas, chefe do Setor de Raiva do CCZ, os pontos disponibilizados neste fim de semana representam uma oportunidade para os tutores que ainda não levaram seus animais para serem imunizados.
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Depois do encerramento da campanha, a vacina continuará sendo oferecida normalmente nos postos de saúde que disponibilizam o imunizante.
Onde vacinar
Cajazeiras
Atendimento no sábado, 29 e domingo, 30, das 9h às 16h.
Posto itinerante
Rua Dr. José Costa Andrade – Praça da Mortadela, Águas Claras
Postos volantes
- Rua Dr. José Costa Andrade, Águas Claras
- Rua Presidente Médici, Águas Claras
- Rua Direta da Caixa D’Água, Águas Claras
- Rua Direta da Caixa D’Água, final de linha de Águas Claras
Cabula/Beiru
Atendimento no sábado, 29 e domingo, 30, das 9h às 16h.
Postos itinerantes
- Rocinha, Nova Mata Escura
- Condomínio Viver, Novo Horizonte
- Conjunto ACM – Praça Final de Linha, Tancredo Neves
- Vila Dois Irmãos, Tancredo Neves
- Arvoredo, Tancredo Neves
- Alto Bela Vista, Tancredo Neves
Postos volantes
- Paulo Magalhães Dantas, Estrada das Barreiras
- Rua Santa Bernadete, Estrada das Barreiras
- Vila Dois Irmãos, Estrada das Barreiras
- Praça Isabel Souto, Estrada das Barreiras
- Cabula 7, Tancredo Neves
- Rua Neílton Souto, em frente à entrada do Arvoredo, Tancredo Neves
- Rua Hércules Santos, próximo à entrada do Macaco, Tancredo Neves
- Alto do Santo Antônio (Macaco) – Rua 23 de Março, Tancredo Neves
- Rua Gilson Fonseca, Tancredo Neves
- Rua São Luiz, Tancredo Neves
- Arvoredo, Tancredo Neves
- Alto Bela Vista, Tancredo Neves