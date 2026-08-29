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SALVADOR

Vacinação de cães e gatos acontece em bairros de Salvador neste domingo (30/08)

Vacinação gratuita de cães e gatos será realizada em diferentes pontos da capital baiana

Luan Julião
Por
Ação tem postos itinerantes e volantes em bairros de Salvador durante o fim de semana
Ação tem postos itinerantes e volantes em bairros de Salvador durante o fim de semana - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

A vacinação contra a raiva de cães e gatos continua neste fim de semana em Salvador. A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026, coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), terá atendimento neste sábado, 29 e domingo, 30, com postos itinerantes e volantes distribuídos por diferentes pontos da capital.

A imunização é gratuita e busca ampliar a proteção dos animais e da população contra a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos.

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A campanha começou em 20 de julho. A doença pode ser transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas e arranhões, além do contato com mucosas ou ferimentos. Como apresenta alta letalidade, a vacinação dos animais é considerada uma das principais formas de evitar a circulação e a transmissão do vírus.

De acordo com Danielle Dantas, chefe do Setor de Raiva do CCZ, os pontos disponibilizados neste fim de semana representam uma oportunidade para os tutores que ainda não levaram seus animais para serem imunizados.

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Depois do encerramento da campanha, a vacina continuará sendo oferecida normalmente nos postos de saúde que disponibilizam o imunizante.

Onde vacinar

Cajazeiras

Atendimento no sábado, 29 e domingo, 30, das 9h às 16h.

Posto itinerante

Rua Dr. José Costa Andrade – Praça da Mortadela, Águas Claras

Postos volantes

  • Rua Dr. José Costa Andrade, Águas Claras
  • Rua Presidente Médici, Águas Claras
  • Rua Direta da Caixa D’Água, Águas Claras
  • Rua Direta da Caixa D’Água, final de linha de Águas Claras

Cabula/Beiru

Atendimento no sábado, 29 e domingo, 30, das 9h às 16h.

Postos itinerantes

  • Rocinha, Nova Mata Escura
  • Condomínio Viver, Novo Horizonte
  • Conjunto ACM – Praça Final de Linha, Tancredo Neves
  • Vila Dois Irmãos, Tancredo Neves
  • Arvoredo, Tancredo Neves
  • Alto Bela Vista, Tancredo Neves

Postos volantes

  • Paulo Magalhães Dantas, Estrada das Barreiras
  • Rua Santa Bernadete, Estrada das Barreiras
  • Vila Dois Irmãos, Estrada das Barreiras
  • Praça Isabel Souto, Estrada das Barreiras
  • Cabula 7, Tancredo Neves
  • Rua Neílton Souto, em frente à entrada do Arvoredo, Tancredo Neves
  • Rua Hércules Santos, próximo à entrada do Macaco, Tancredo Neves
  • Alto do Santo Antônio (Macaco) – Rua 23 de Março, Tancredo Neves
  • Rua Gilson Fonseca, Tancredo Neves
  • Rua São Luiz, Tancredo Neves
  • Arvoredo, Tancredo Neves
  • Alto Bela Vista, Tancredo Neves
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Tags

cães e gatos Campanha de Vacinação Centro de Controle de Zoonoses Salvador

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