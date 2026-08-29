Vacinação de cães e gatos acontece em bairros de Salvador neste domingo (30/08)

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A vacinação contra a raiva de cães e gatos continua neste fim de semana em Salvador. A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026, coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), terá atendimento neste sábado, 29 e domingo, 30, com postos itinerantes e volantes distribuídos por diferentes pontos da capital.

A imunização é gratuita e busca ampliar a proteção dos animais e da população contra a raiva, doença infecciosa grave que pode atingir mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos.

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A campanha começou em 20 de julho. A doença pode ser transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas e arranhões, além do contato com mucosas ou ferimentos. Como apresenta alta letalidade, a vacinação dos animais é considerada uma das principais formas de evitar a circulação e a transmissão do vírus.

De acordo com Danielle Dantas, chefe do Setor de Raiva do CCZ, os pontos disponibilizados neste fim de semana representam uma oportunidade para os tutores que ainda não levaram seus animais para serem imunizados.

Depois do encerramento da campanha, a vacina continuará sendo oferecida normalmente nos postos de saúde que disponibilizam o imunizante.

Onde vacinar

Cajazeiras

Atendimento no sábado, 29 e domingo, 30, das 9h às 16h.

Posto itinerante

Rua Dr. José Costa Andrade – Praça da Mortadela, Águas Claras

Postos volantes

Rua Dr. José Costa Andrade, Águas Claras

Rua Presidente Médici, Águas Claras

Rua Direta da Caixa D’Água, Águas Claras

Rua Direta da Caixa D’Água, final de linha de Águas Claras

Cabula/Beiru

Atendimento no sábado, 29 e domingo, 30, das 9h às 16h.

Postos itinerantes

Rocinha, Nova Mata Escura

Condomínio Viver, Novo Horizonte

Conjunto ACM – Praça Final de Linha, Tancredo Neves

Vila Dois Irmãos, Tancredo Neves

Arvoredo, Tancredo Neves

Alto Bela Vista, Tancredo Neves

Postos volantes